일본 여행 가면 세금 2만7000원… 출국세 3배 인상
일본이 내년 7월부터 출국세를 3배 인상할 방침이다.
27일 일본 교도통신 등에 따르면 일본 정부는 내년 7월부터 출국세(국제관광여객세)를 현행 1인당 1000엔(약 9000원)에서 3000엔(약 2만7000원)으로 인상할 방침이다.
출국세는 항공권과 선박 등을 통해 일본에서 출국하는 승객 대부분에게 부과되는 세금으로 요금에 자동으로 포함된다.
인상이 시행될 경우 4인 가족이 일본 여행을 마치고 돌아올 때 지불하는 출국세는 3만6000원에서 10만8000원으로 오른다.
일본 정부는 이 같은 인상을 통해 2026회계연도(2026년 4월~2027년 3월) 출국세 세수가 전년의 약 2.7배인 1300억 엔(약 1조2000억원) 수준이 될 것으로 내다봤다.
늘어난 출국세 수입은 일본을 방문하는 외국인들로 인한 교통 혼잡, 위반 등 과잉관광 대책에 대한 재원으로 활용할 방침이다.
일본에서 외국으로 출국하는 모든 사람이 납부해야 하기 때문에 일본 자국민에 대한 경제적 부담도 커질 수 있다. 이에 인상에 따른 증가분 일부를 이용해 일본 국적자의 여권 발급 수수료를 대폭 인하하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.
또 일본은 내년 안에 일본을 방문하는 외국인 대상 비자 신청 수수료를 인상할 방침이다. 한국은 일본 비자 면제국으로 당분간 수수료를 낼 필요가 없지만 일본 정부가 향후 면제국 여행객에 대해서도 온라인으로 기본적인 내용을 신고하게 해 입국 전 심사하는 전자도항인증제도(JESTA)를 도입할 경우 추가 수수료가 부과될 수 있다.
