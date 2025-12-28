경북도 ‘농업대전환’으로 ‘대한민국 농정 혁신’ 견인한다
경북형 공동 영농, 새 정부 국정 과제로 채택 K-농정 대전환 선도
경북도는 올해 인구 감소와 고령화, 초대형 산불, 시장 개방 확대 등 복합적인 위기 속에서도 ‘농업대전환’을 핵심 기조로 농정 혁신을 추진하며 의미 있는 성과를 창출했다고 28일 밝혔다.
경북도의 농업대전환은 농업 분야를 넘어 교육·디지털 AI·에너지·산림·해양 등 전 분야로 확산하며 대한민국 정책 전반에 새로운 전환의 계기를 마련했다.
농업소득 두 배를 목표로 추진한 농업대전환은 공동영농 육성을 중심으로 첨단 스마트농업 확산, 평면사과원 조성, 가공산업 구조 혁신 등 농업 전반의 체질 개선으로 이어졌다.
올해는 시군 여건과 특성을 반영한 공동영농 지구 11개소를 발굴·육성해 지역단위 공동경영 기반을 구축했다.
문경 영순, 영덕 달산, 구미 웅곡지구에서는 실질적인 소득 배당이 이뤄졌고 봉화 재산지구는 수박·토마토 등 특화 품목에 신기술을 도입해 농가소득을 크게 끌어올리며 새로운 소득모델로 자리 잡았다.
이러한 성과를 바탕으로 ‘경북형 공동영농’은 국가정책으로 채택돼 2026년부터 본격 시행될 예정이며 농식품부 공모 ‘공동영농 확산 지원사업’에서도 전국 5개소 중 2개소(경주·상주)가 선정되는 성과를 거뒀다. 경북도는 2026년에는 30개소 육성을 목표로 사업 추진에 속도를 내고 있다.
도는 농가의 안정적인 소득 기반 마련을 위해 농어민수당을 경영체별 연 60만원 지급하며 2만 8000여 농가에 1382억원을 지원했다. 이는 농가 경영 안정의 핵심 축으로 작용했다.
농촌 인력난 해소를 위해 농촌인력중개센터 56개소를 운영하고 외국인 계절근로자 1만여 명을 21개 시군에 도입해 영농 공백을 최소화했다.
또 전국에서 가장 많은 734명의 청년·후계농업경영인을 선발하고 영농정착지원, 창농 기반 구축, 멘토링 등 단계별 지원을 통해 청년 농업인의 안정적 정착과 농촌 활력 제고에 힘썼다.
도는 APEC 정상회의를 계기로 K-푸드 세계화와 농식품 수출 확대에도 본격적으로 나섰다. APEC 정상회의 기간 경주에서 운영한 ‘경북 K-푸드 홍보관’에는 다수 국가의 기업 CEO와 고위 관계자들이 방문해 전통주, 신선농산물, 가공식품 등을 직접 체험하며 높은 관심을 보였다.
도는 이를 발판으로 일본·중국 등 9개 회원국에서 개최되는 식품 박람회 참가와 해외 상설판매장 확대 운영을 통해 농식품의 세계시장 진출을 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.
지난 3월 초대형 산불 발생 직후 경북도는 전례 없는 국비 확보와 제도개선을 통해 선제적 재난 대응 모델을 구축했다.
단순 복구가 아닌 영농재개–소득회복–재도약으로 이어지는 ‘농업분야 산불 재창조’를 목표로 정부에 복구비 지원 기준 현실화를 수차례 건의해 안동 등 5개 피해 시군에 기존 대비 2배 이상 상향된 재난지원금 1083억원을 지급했다.
신속한 영농 재개를 위해 과수·원예 분야에 묘목과 온실신축 등 300억원을 지원하고 농기계는 임대·보조 병행 투 트랙 방식으로 186억원, 2600여 대를 공급했다.
이철우 경북도지사는 “앞으로 농업대전환의 속도를 더욱 높여 경북 농업이 대한민국을 넘어 세계와 경쟁할 수 있도록 도정 모든 역량을 집중해 나가겠다”고 밝혔다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사