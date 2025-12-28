“철도 유휴 부지를 시민 공간으로”… 중앙선 안동역 부지 ‘첫삽’
경북 안동시, 남북 연결도로·공영주차장·폐선부지 산책로 조성 본격화
경북 안동시는 지난 26일 구 안동역사부지 내 다목적공연장에서 ‘(구)안동역사부지 활용사업 및 안동 옥야동 늘솔길 조성사업’ 기공식을 개최하고 본격적인 공사에 착수했다고 28일 밝혔다.
이번 사업은 2020년 말 열차 운행이 중단된 이후 유휴부지로 남아 있던 구 안동역사 부지와 폐선 구간을 시민을 위한 열린 공간으로 조성하고 철도로 인해 단절됐던 원도심과 강남지역을 연결하기 위해 추진된다.
주요 사업 내용은 △영가대교~웅부공원 간 남북 연결도로 개설(왕복 4차로, L=220m) △지하 1층 규모 공영주차장 조성(257면) △옥야동 일원 폐선부지를 활용한 늘솔길 산책로 조성(L=790m) 등이다.
총 사업비는 국비·지방비 포함 약 407억원이며 2026년부터 공정을 본격화해 2027년까지 단계적으로 완공할 예정이다.
남북 연결도로가 개설되면 기존 철도부지로 인해 약 1.7㎞를 우회해야 했던 시민의 불편이 완화될 것으로 기대된다. 또 대규모 집객시설에 대비한 지하주차장 조성은 원도심 주차 여건 개선과 방문객 편의 제공에 도움이 될 것으로 전망된다.
안동시는 사업 추진 과정에서 급수탑, 전차대, 철교 등 기존 철도자원을 최대한 보존·활용해 옛 안동역 부지를 문화·관광 자원으로 활용할 계획이다.
이를 통해 공간의 역사적 가치를 살리는 동시에 안동국제탈춤페스티벌 등과 연계해 세계적인 문화관광타운으로 만들겠다는 구상이다.
안동시는 공사 기간 중 주민 불편을 최소화하기 위해 안전 관리와 소음 방지에 만전을 기하고 단계별 공정 관리를 통해 사업의 완성도를 높일 방침이다.
권기창 안동시장은 “기공식은 구 안동역사 부지를 시민 생활과 도심 기능에 기여하는 공간으로 전환하는 출발점”이라며 “그동안 단절됐던 도심의 연결성을 회복하고 원도심 환경 개선과 지역 활성화에 도움이 될 수 있도록 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
