‘경기 극저신용대출’ 이르면 내년 상반기부터 2.0으로 전환

현재까지 약 11만명이 경기극저신용대출 지원을 받았다. 이 중에는 희귀병을 앓고 있는 자녀의 치료비를 위해 불법대부업체에서 140만원을 대출받은 후 이자로만 600만원을 지급하는 등 삶의 벼랑 끝에 몰렸던 A씨 등이 있었다.

경기도는 '경기 극저신용대출'을 이르면 내년 상반기부터 2.0으로 전환한다고 28일 밝혔다.도는 금융취약계층의 불법사금융 피해 지원, 신용불량 전락 예방, 최후의 금융안전망 등의 역할을 해낸 경기극저신용대출의 중요성을 인지하고, 도민들이 더 쉽고 효과적으로 이용할 수 있도록 사업 방식을 개선하겠다는 취지다.핵심은 상환 방식을 5년 상환에서 최장 10년 상환으로 바꿔 상환 부담을 낮추고, 지원 전 상담과 금융·고용·복지 등 재기를 위한 사전·사후 통합 관리까지 수행한다.기존에는 최대 300만원을 5년 만기 상환해야 했는데, 최대 200만원을 최장 10년 상환하는 방식으로 바꿀 계획이다.사례자 관리도 강화한다. 1.0의 경우 대출 종료 후 경기복지재단 내 전담조직을 구성해 사후적 관리에 집중했는데, 2.0에서는 대출 지원 전 상담을 거치고, 이후 금융·고용·복지 등을 복합적으로 사후 관리한다. 극저신용대출을 받은 대상자들이 단순히 몇 백만원을 받고 끝내는 게 아니라 삶을 재기할 수 있는 구체적인 발판을 마련하겠다는 것이다.앞서 실시한 경기극저신용대출은 2020년 4월 첫 접수를 시작해 2022년까지 신용등급이 낮아 제도권 금융 접근이 어려운 도민을 대상으로 최대 300만원까지 긴급 생활자금을 연 1% 저금리로 대출 지원했다.수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr