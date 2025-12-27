“민망한 메일명 바꾸세요” 구글, 지메일 주소변경 기능 도입
이제 계정을 새로 만들지 않고도 어린 시절 재미로 만들었던 민망한 지메일(Gmail) 아이디를 바꿀 수 있게 됐다.
26일(현지시간) CNBC 등 미국 주요 외신에 따르면,구글은 사용자가 기존 계정의 ‘@gmail.com’ 앞부분, 즉 이메일 아이디를 변경할 수 있는 기능을 새롭게 도입한다고 공지했다.
새 정책이 적용되면 사용자는 기존 계정을 유지한 채 이메일 주소만 변경할 수 있다.
주소가 바뀌더라도 이전 주소로 발송된 메일은 계속해서 수신 가능하며, 구글 드라이브나 지도, 유튜브 등 연동된 서비스 로그인 시에도 기존 주소를 그대로 사용할 수 있다.
그동안 이메일 주소를 바꾸려면 새 계정을 생성한 뒤 데이터를 수동으로 옮겨야 하는 등 번거로운 절차를 거쳐야 했다.
CNBC는 이번 변화에 대해 “구글이 고등학교 시절 만든 부끄러운 이메일 주소를 여전히 쓰고 있는 이용자들에게 크리스마스 선물을 안겼다”며 “이는 오랫동안 많은 사용자가 요청해 온 기능”이라고 설명했다.
다만 구글 측은 이 기능이 전 세계 사용자에게 순차적으로 배포될 예정이어서, 모든 사용자가 이용하기까지는 다소 시일이 걸릴 수 있다고 밝혔다.
