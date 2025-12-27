시사 전체기사

태국-캄보디아, 교전 재개 20일만에 휴전

입력:2025-12-27 15:43
공유하기
글자 크기 조정
27일(현지시간) 태국 찬타부리주에서 나따폰 낙파닛 태국 국방부 장관(오른쪽)과 띠어 세이하 캄보디아 국방부 장관이 회담 후 휴전 합의서를 들어보이고 있다. AFP연합뉴스

국경 지대를 둘러싸고 이달 초부터 무력 충돌을 빚어온 태국과 캄보디아가 교전 20일 만에 휴전하기로 했다.

27일(현지시간) 로이터 통신 등 외신에 따르면 나따폰 낙파닛 태국 국방부 장관과 띠어 세이하 캄보디아 국방부 장관은 공동 성명을 통해 교전 중단에 합의했다고 발표했다.

양국은 이날 정오를 기해 휴전을 발효하고, 현재의 병력 배치를 동결함과 동시에 추가적인 병력 이동은 하지 않기로 합의했다.

또한 교전으로 인해 피난길에 올랐던 국경 지역 민간인들이 조속히 귀가할 수 있도록 허용하고, 해당 지역의 지뢰 제거 및 사이버범죄 퇴치에도 상호 협력하기로 뜻을 모았다.

이번 휴전은 지난 24일부터 이어진 사흘간의 회담 끝에 성사됐다.

양국은 앞서 지난 7월 닷새간의 무력 충돌로 최소 48명의 사망자를 낸 뒤, 10월 도널드 트럼프 미국 대통령 등의 중재로 휴전협정을 체결한 바 있다. 그러나 지난 7일 교전이 재개되면서 갈등이 다시 격화됐었다.

로이터 통신은 이번 교전 재개로 인해 양국에서 현재까지 최소 101명이 사망하고, 50만명 이상의 피난민이 발생했다고 전했다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
한명오 기자
산업2부
한명오 기자
1011
쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
목 잘린 도요토미 히데요시 동상…범인은 ‘만취’ 경찰
경찰, 입 닫은 윤영호 체포… “통일교 로비 의혹 신속 수사”
‘마약 후 해외도피’ 황하나 구속…“증거인멸 우려”
합병 따른 정리해고 ‘쟁의 대상’… 구조적 통제땐 하청 교섭권
박천휴·임윤찬·전민철 등 스타들 활약 속 빈익빈부익부
바쁜 세상∼ 살림의 외주화
G2·북한에 대만문제까지… 이재명 정부 ‘실용외교’ 더 험난
신세계I&C “임직원·협력사 직원 8만여명 정보유출”
국민일보 신문구독