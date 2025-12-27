태국-캄보디아, 교전 재개 20일만에 휴전
국경 지대를 둘러싸고 이달 초부터 무력 충돌을 빚어온 태국과 캄보디아가 교전 20일 만에 휴전하기로 했다.
27일(현지시간) 로이터 통신 등 외신에 따르면 나따폰 낙파닛 태국 국방부 장관과 띠어 세이하 캄보디아 국방부 장관은 공동 성명을 통해 교전 중단에 합의했다고 발표했다.
양국은 이날 정오를 기해 휴전을 발효하고, 현재의 병력 배치를 동결함과 동시에 추가적인 병력 이동은 하지 않기로 합의했다.
또한 교전으로 인해 피난길에 올랐던 국경 지역 민간인들이 조속히 귀가할 수 있도록 허용하고, 해당 지역의 지뢰 제거 및 사이버범죄 퇴치에도 상호 협력하기로 뜻을 모았다.
이번 휴전은 지난 24일부터 이어진 사흘간의 회담 끝에 성사됐다.
양국은 앞서 지난 7월 닷새간의 무력 충돌로 최소 48명의 사망자를 낸 뒤, 10월 도널드 트럼프 미국 대통령 등의 중재로 휴전협정을 체결한 바 있다. 그러나 지난 7일 교전이 재개되면서 갈등이 다시 격화됐었다.
로이터 통신은 이번 교전 재개로 인해 양국에서 현재까지 최소 101명이 사망하고, 50만명 이상의 피난민이 발생했다고 전했다.
