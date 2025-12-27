“물타기 안돼” 신천지 비호나선 국힘…與 “성역 없어”
조국혁신당, 국힘에 “반대 명분 없어”
더불어민주당이 통일교 의혹에 신천지 의혹까지 추가한 ‘통일교·신천지 특검법’을 발의하자 국민의힘이 “물타기”라고 규정하며 비판에 나섰다. 더불어민주당은 “성역 없는 규명”이 필요하다며 신천지의 선거 과정 개입 의혹을 정조준하겠다는 의지를 피력했다. 조국혁신당도 국민의힘 측이 신천지를 포함하는 특검 도입을 반대할 명분이 없다며 힘을 보탰다.
박성훈 국민의힘 수석대변인은 27일 논평을 내고 민주당이 전날 발의한 통일교·신천지 특검법과 관련해 “자신들의 통일교 게이트를 덮기 위해 아무 관련도 없는 신천지 의혹을 포함시켰다”며 “‘물타기 특검법’으로 통일교-민주당 게이트의 진실을 밝힐 의지가 없다는 사실만 재확인됐다”고 주장했다.
최수진 국민의힘 원내수석대변인도 이날 “민주당은 철 지난 신천지 문제를 특검에 포함하자며 논점을 흐리고 있다”며 “이는 이재명 정부와 민주당 인사들을 둘러싼 통일교 의혹을 희석하려는 맞불 작전에 불과하다”고 말했다. 국민의힘이 연달아 신천지를 수사 대상에 올렸다는 점에 불편한 기색을 내비치며 ‘신천지 방어전’에 나선 모습이다.
민주당은 즉각 신천지를 수사 대상에 올린 것은 ‘국민의 뜻’이라고 반박하고 나섰다. 백승아 원내대변인은 서면 브리핑에서 “통일교·신천지 특검법은 헌법 질서를 훼손한 정교 유착 의혹을 성역 없이 규명하라는 국민적 요구에 따른 것”이라며 “이는 특정 종교나 단체를 겨냥한 정치 공세가 아니라 민주주의의 근간을 흔드는 구조적 문제를 바로잡기 위한 최소한의 조치”라고 강조했다.
이어 그는 “그럼에도 국민의힘은 해당 특검을 ‘정치 특검’이라 왜곡하며 논의 자체를 회피하고 있다”며 “이는 진실을 밝히려는 태도가 아니라, 진실을 덮기 위한 정치적 계산에 불과하다”고 덧붙였다.
조국혁신당은 “신천지까지 포함하기로 한 것은 타당한 일”이라며 국민의힘에 대한 비판에 힘을 보탰다. 박병언 조국혁신당 대변인은 논평에서 “정교 유착이 드러난다면 어느 종교 단체든 수사 대상에 포함하는 특검이 돼야 한다”면서 “특검의 수사 범위를 놓고 반대할 명분이 전혀 없다”고 지적했다.
다만 수사 대상을 더욱 확대해야 한다는 입장도 강조했다. 박 대변인은 “통일교뿐만 아니라 신천지든 전광훈이든 정교 유착 혐의가 있는 종교단체라면 모두 수사대상에 포함되어야 할 것”이라고 말했다.
전성필 기자 feel@kmib.co.kr
