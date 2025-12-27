“물타기 안돼” 신천지 비호나선 국힘…與 “성역 없어”

조국혁신당, 국힘에 “반대 명분 없어”

더불어민주당 문진석 원내운영수석부대표가 지난 26일 서울 여의도 국회사무처 의안과에서 통일교 특검법안을 제출하고 있다. 사진공동취재단

“물타기”라고 규정하며 비판에 나섰다. 더불어민주당은 “성역 없는 규명”이 필요하다며 신천지의 선거 과정 개입 의혹을 정조준하겠다는 의지를 피력했다. 조국혁신당도 국민의힘 측이 신천지를 포함하는 특검 도입을 반대할 명분이 없다며 힘을 보탰다.

자신들의 통일교 게이트를 덮기 위해 아무 관련도 없는 신천지 의혹을 포함시켰다”며 “‘