시사 전체기사

대전 아파트 화재 형제 ‘참변’…집안·입구서 각각 발견

입력:2025-12-27 14:46
공유하기
글자 크기 조정

27일 새벽 대전의 한 아파트에서 발생한 화재로 20대 형제가 모두 숨지는 사고가 발생했다.

소방당국과 경찰에 따르면 이날 오전 0시32분쯤 대전 동구 판암동의 한 15층짜리 아파트 7층 A씨 집에서 불이 났다.

이 불로 집 안에 있던 동생 A씨(20대)가 심정지 상태로 발견돼 병원으로 옮겨졌으나 숨졌고, 화재 조사를 위해 현장을 수색하던 경찰이 아파트 현관 입구에 쓰러져 숨져 있는 A씨의 형을 추가로 발견했다.

불은 아파트 내부 40㎡와 가재도구 등을 태워 소방서 추산 1100만원의 재산 피해를 내고 신고 접수 20여분 만에 진화됐다.

경찰과 소방 당국은 현장 감식 결과 전기적 요인으로 인해 불이 시작된 것으로 보고 있으며, 정확한 화재 원인과 사인을 밝히기 위해 정밀 조사를 진행 중이다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
한명오 기자
산업2부
한명오 기자
1011
쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“민망한 메일명 바꾸세요” 구글, 지메일 주소변경 기능 도입
‘셀프 면죄부’ 주가 안정 노렸나…쿠팡 뉴욕 증시서 급등
성폭행 혐의 NCT 전 멤버 태일, 징역 3년 6개월 확정
‘매관매직 의혹’ 김건희·공여자 7명 기소
목 잘린 도요토미 히데요시 동상…범인은 ‘만취’ 경찰
경찰, 입 닫은 윤영호 체포… “통일교 로비 의혹 신속 수사”
‘마약 후 해외도피’ 황하나 구속…“증거인멸 우려”
합병 따른 정리해고 ‘쟁의 대상’… 구조적 통제땐 하청 교섭권
국민일보 신문구독