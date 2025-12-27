충주 아파트서 외조모 둔기 살해 30대 긴급체포
함께 거주하던 80대 외할머니를 둔기로 살해한 30대 손자가 경찰에 붙잡혔다.
27일 충북 충주경찰서는 존속살해 혐의로 30대 남성 A씨를 긴급체포해 조사 중이라고 밝혔다.
A씨는 전날 오전 충주시 교현동의 한 아파트에서 자신의 외조모인 80대 B씨를 둔기로 때려 숨지게 한 혐의를 받고 있다.
범행 후 A씨는 같은 날 오후 8시40분쯤 경찰에 직접 전화를 걸어 신고했다. 현장에 출동한 경찰은 시신의 상태 등을 토대로 A씨가 신고 시점보다 앞선 당일 오전에 B씨를 살해한 것으로 추정하고 있다.
아파트에서 외할머니와 단둘이 거주해 온 A씨는 평소 정신질환을 앓고 있었던 것으로 파악됐다. 현재 경찰 조사에서 A씨는 구체적인 범행 동기에 대해 말하지 않고 있는 것으로 전해졌다.
경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사한 뒤, 이날 중으로 구속영장을 신청할 방침이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사