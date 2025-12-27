“김병기, 즉각 의원직 사퇴해야” 국민의힘 직격

더불어민주당 김병기 원내대표가 지난 24일 국회에서 열린 최고위원회의에서 최고위원들의 발언을 들으며 생각에 잠겨 있다. 연합뉴스

어느 하나 가볍게 넘길 사안이 아니다”고 밝혔다. 그는 이어 “

박 수석대변인은 국정감사 직전 쿠팡 대표와 70만 원 규모 호텔 오찬, 대한항공 160만 원 규모 호텔 숙박권 수수, 가족의 지역구 병원 진료 특혜 요구, 부인의 동작구 업무추진비 사적 유용, 보좌진에게 국정원 재직 아들의 업무 떠넘기기 등 김 원내대표를 둘러싼 의혹을 거론했다.