“尹, 최후진술서 극우적 망상·궤변 반복…엄중 처벌해야” 민주당

윤석열 전 대통령이 지난 26일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해, 직권남용 권리행사방해 등 혐의 사건의 결심 공판에서 최후 진술을 하고 있다. 서울중앙지법 제공

에서 총 징역 10년을 구형했다.