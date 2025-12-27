성폭행 혐의 NCT 전 멤버 태일, 징역 3년 6개월 확정

그룹 NCT 전 멤버 태일. SM엔터테인먼트 제공

을 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 아이돌그룹 NCT 출신 가수 태일(31·본명 문태일)에게 징역 3년 6개월의 실형이 최종 확정됐다.