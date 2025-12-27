최강 한파에 밤사이 서울 수도계량기 31건 동파
서울 전역에 매서운 한파가 몰아치면서 밤사이 수도 계량기 동파 사고가 잇따랐다.
27일 서울시에 따르면 전날 오후 5시부터 이날 오전 5시까지 서울 시내에서 접수된 수도 계량기 동파 신고는 총 31건으로 집계됐다. 한랭 질환자 발생이나 수도관 동결과 같은 추가 피해는 없는 것으로 나타났다.
서울시는 급격한 기온 하강에 대응해 ‘한파 종합지원 상황실’을 가동하고 비상 근무 체계에 돌입했다. 현재 비상근무 87개 반 277명과 순찰 인력 85명이 투입되어 상황을 예의주시하고 있다.
한파 취약계층에 대한 보호 조치도 강화됐다. 시는 밤사이 노숙인을 대상으로 급식을 제공하고, 홀로 사는 어르신의 안부를 확인하는 등 안전 관리에 나섰다. 또한 야간에 운영되는 동 주민센터와 복지관, 경로당 등 한파 쉼터의 운영 상황도 일제히 점검했다.
