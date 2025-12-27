주유소 기름값 3주간 내려…“다음 주도 하락 전망”
국내 주유소 휘발유와 경유의 주간 평균 판매 가격이 3주 연속 동반 하락세를 기록했다.
27일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 12월 넷째 주(21∼25일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 리터(L)당 1735.3원으로 전주 대비 6.5원 하락했다. 경유 판매 가격 또한 전주보다 11.0원 내린 1641.7원으로 집계됐다.
지역별로는 서울의 휘발유 가격이 전주보다 9.0원 하락한 1796.1원을 기록해 전국에서 가장 높았으며, 대구는 6.6원 내린 1706.5원으로 가장 낮은 가격을 보였다.
상표별로는 SK에너지 주유소가 L당 평균 1743.1원으로 가장 비쌌고, 알뜰주유소가 1713.7원으로 가장 저렴했다.
국제유가 시장은 혼조세를 보였다. 수입 원유의 기준이 되는 두바이유는 우크라이나의 러시아 석유 시설 공격 지속과 미국의 베네수엘라 유조선 나포 등에 따른 공급 차질 우려로 전주 대비 1.7달러 상승한 배럴당 61.9달러를 기록했다.
반면 국제 휘발유 가격은 1.5달러 하락한 73.3달러였으며, 국제 자동차용 경유는 지난주와 동일한 80.1달러로 나타났다. 통상 국제유가 변동은 2~3주의 시차를 두고 국내 주유소 가격에 반영된다.
향후 가격 추이와 관련해 대한석유협회 관계자는 “이번 주 환율 상승세에도 국제유가 하락세가 지속되고 있다”며 “국내 주유소 기름값은 다음 주에도 하락할 것으로 전망된다”고 말했다.
