시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오전 (2025년 12월 27일)

입력:2025-12-27 05:31
공유하기
글자 크기 조정

12월 27일 토요일, 아침 날씨입니다.

전국 기온이 영하권에 놓인 가운데 추운 날씨를 보이고 있습니다. 낮엔 기온이 오르면서 활동하기가 훨씬 수월해지겠습니다.

아침 최저기온은 서울 -11.0도, 인천 -9.0도, 수원 -10.0도, 춘천 -13.0도, 강릉 -6.0도, 청주 -10.0도, 대전 -9.0도, 전주 -5.0도, 광주 -5.0도, 대구 -6.0도, 부산 -4.0도, 제주 2.0도로 예상됩니다.

낮 최고기온은 서울 2.0도, 인천 3.0도, 수원 2.0도, 춘천 0.0도, 강릉 4.0도, 청주 3.0도, 대전 4.0도, 전주 6.0도, 광주 6.0도, 대구 5.0도, 부산 6.0도, 제주 8.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘매관매직 의혹’ 김건희·공여자 7명 기소
목 잘린 도요토미 히데요시 동상…범인은 ‘만취’ 경찰
경찰, 입 닫은 윤영호 체포… “통일교 로비 의혹 신속 수사”
‘마약 후 해외도피’ 황하나 구속…“증거인멸 우려”
합병 따른 정리해고 ‘쟁의 대상’… 구조적 통제땐 하청 교섭권
박천휴·임윤찬·전민철 등 스타들 활약 속 빈익빈부익부
바쁜 세상∼ 살림의 외주화
G2·북한에 대만문제까지… 이재명 정부 ‘실용외교’ 더 험난
국민일보 신문구독