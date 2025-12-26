현대차, 30년 R&D 역사 공개… 논문만 1만8500건, 미래 모빌리티 핵심 자산
현대자동차가 30년간 걸어온 연구개발(R&D) 학술대회의 역사를 조명했다. 이 학술대회를 통해 그동안 발표한 논문만 약 1만8500건에 달한다.
현대차그룹은 지난 24일 뉴스룸 HMG저널에 ‘현대차그룹 학술대회, 아이디어가 현실이 되는 여정’ 콘텐츠를 올렸다. 1993년부터 이어진 R&D 혁신의 역사를 소개하는 내용이다. 이 학술대회는 연구원들이 자유롭게 아이디어를 공유하는 지식 교류의 장이다. 지금은 ‘HMG 테크 서밋(TECH SUMMIT)’으로 발전했다.
여기서 나온 논문들은 파워트레인, 섀시, 전동화, 자율주행 등 자동차 기술의 모든 영역을 망라한다. 내연기관차, 하이브리드차, 전기차뿐만 아니라 주행거리 연장형 전기차(EREV)에 이르기까지 미래 모빌리티 기술의 핵심 자산이 되고 있다. 여기서 나온 수많은 아이디어가 실제로 현실화됐다. 2002년 대상을 수상한 ‘LPI MONO FUEL 차량 개발’ 논문은 다음 해 세계 최초의 LPi 엔진 개발로 이어져 그랜저 택시에 탑재돼 LPG 상용차 시대를 여는 기반이 됐다. 2015년 최우수상을 받은 ‘HEV 6DCT 기어액추에이터의 충격소음 저감’ 논문은 10년의 연구 끝에 차세대 하이브리드 시스템 ‘TMED2’로 구현돼 올해 출시된 2세대 팰리세이드에 적용됐다. 이같은 행보는 정의선 현대차그룹 회장이 강조해온 ‘글로벌 톱티어 기술기업’ 전환 전략과도 맞닿아 있다. 현대차 관계자는 “연구원들의 창의적인 아이디어를 적극 지원하고, 30년간의 지식 자산을 미래 기술로 연결하는 그룹의 R&D 문화가 이를 증명한다”고 설명했다.
현대차그룹은 소프트웨어 중심의 모빌리티 기업으로의 전환을 가속화하기 위해 최근 리더십 혁신에 나섰다. 지난 18일 단행한 정기 인사에서 그룹의 R&D를 총괄할 신임 연구개발본부장으로 만프레드 하러 사장을 임명했다. 만프레드 하러 사장은 포르쉐, 애플 등에서 쌓은 경험을 바탕으로 그룹의 R&D 체질을 개선하고, SDV(소프트웨어 중심 차) 기술 확보를 이끈다. 현대차그룹 관계자는 “30년간 쌓아온 연구개발의 역사는 그룹의 가장 큰 자산이자 미래 성장의 동력”이라며 “앞으로도 과감한 투자를 통해 핵심 기술 경쟁력을 강화하고, 소프트웨어 중심의 혁신을 통해 고객에게 새로운 모빌리티 경험을 제공할 것”이라고 밝혔다.
