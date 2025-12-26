‘마약 후 해외도피’ 황하나 구속…“증거인멸 우려”
태국으로 도피 후 캄보디아 밀입국
최근 자진 출석 의사 밝혀…프놈펜서 체포
마약 혐의로 수사 선상에 오른 상태에서 해외로 도피했다가 체포된 남양유업 창업주 외손녀 황하나(37)씨가 26일 구속됐다.
수원지법 안양지원 서효진 영장전담 부장판사는 이날 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의를 받는 황씨에 대한 구속영장을 발부했다. 서 부장판사는 이날 오전 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열어 “증거인멸 우려가 있다”고 밝혔다.
법원은 영장 발부 사유에 관한 자세한 설명을 밝히지 않았다. 다만 황씨가 동일 범죄 전력이 있는 데다가 지난 2년간 해외 도피 행각을 이어온 점 등을 고려해 영장 발부가 결정된 것으로 분석된다.
황씨는 2023년 7월 서울 강남에서 지인 2명에게 필로폰을 주사기로 투약한 혐의를 받는다. 황씨는 이같은 혐의로 수사 선상에 오른 상태에서 같은 해 12월 태국으로 도피했다. 경찰은 지난해 5월 인터폴에 황씨의 청색수배(소재파악)를 요청하고 여권을 무효화했다. 이후 황씨는 캄보디아로 밀입국해 지내온 것으로 알려졌다.
최근 황씨가 변호사를 통해 경찰에 자진 출석하겠다는 의사를 밝히자 경찰은 캄보디아로 건너가 지난 24일 프놈펜 태초국제공항의 국적기 내에서 황씨를 체포했다.
황씨는 경찰 조사에서 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.
경찰은 황씨에 대한 구속영장이 발부됨에 따라 필로폰 취득 경로, 투약 경위 등에 대한 강도 높은 조사를 이어갈 예정이다. 또 다른 국내 마약 범죄 연루 여부와 해외에서의 위법행위 여부 또한 들여다볼 방침이다. 경찰 관계자는 “구속 기간을 모두 쓰게 될 것으로 보인다”며 “내년 초 사건을 검찰에 송치할 예정”이라고 전했다. 경찰 단계에서의 구속 기간은 10일이다.
황씨는 2015년 5~9월 서울 자택 등에서 필로폰을 3차례 투약한 혐의 등으로 기소돼 2019년 징역 1년에 집행유예 2년형을 받았다. 그러나 이듬해 집행유예 기간에 재차 마약을 투약한 혐의로 기소돼 징역 1년8개월을 선고받았다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
