목 잘린 도요토미 히데요시 동상…범인은 ‘만취’ 경찰
술 취해 동상 목 양손으로 비틀어
일본 아이치현 나고야시의 도요토미 히데요시 동상이 훼손된 가운데, 술에 취한 현직 경찰이 용의 선상에 올랐다. 이 경찰은 출장차 나고야를 찾았다가 술에 취해 범행을 저지른 것으로 파악됐다.
26일 NHK 등 일본 현지 매체 등에 따르면 일본 아이치현 경찰은 에히메현 소속 경찰 A씨와 민간인 B씨 등을 기물손괴 혐의로 조사 중이다. A씨는 지난 8월 19일 나고야시 엔도지 상점가 입구에 설치된 히데요시 동상의 목을 양손으로 비틀어 부러뜨린 혐의를 받는다. A씨는 출장차 이 지역을 방문했다가 술에 취한 상태에서 범행을 저지른 것으로 전해졌다.
경찰은 같은 달 23일 B씨가 훼손된 동상 머리 부분을 발로 걷어차 떨어뜨리는 CCTV 장면을 확보했다. 경찰은 혐의가 입증되는 대로 이들을 불구속 송치하겠다는 입장이다.
A씨와 B씨는 일면식도 없는 사이로 알려졌다.
훼손된 동상은 강화 플라스틱 재질로 2013년 지역 상권 활성화를 위해 자영업자 도키타 가즈히로가 기증했다. 도키타는 NHK에 “수사가 진전돼 한숨 돌렸다”며 “있어서는 안 될 일”이라고 말했다.
히데요시는 16세기 말 일본을 통일한 후 임진왜란을 일으킨 인물이다. 엔도지 상점가에는 히데요시 외에도 오다 노부나가, 도쿠가와 이에야스 등 일본 ‘전국시대 3영걸’을 상징하는 조형물이 함께 설치돼 있다.
이 동상들이 훼손된 건 처음이 아니다. 2019년 오다 동상의 왼팔이 뜯겨 나간 적이 있고 2022년에는 도쿠가와 동상이 넘어진 채 발견돼 등 부분에 구멍이 생기기도 했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
