파주시, GTX-A 운정중앙역 임시주차장 추가 확충
임시주차장 총 1321면 규모로 운영
경기 파주시가 GTX-A 운정중앙역 이용객 증가에 대응해 임시주차장을 추가 확충하며 주차환경 개선에 나섰다.
파주시는 GTX-A 운정중앙역 이용 수요가 지속적으로 증가함에 따라 임시주차장2를 추가 조성했다고 26일 밝혔다. 앞서 시는 지난 11월 임시주차장 1구역에 60면을 추가 확보했으나, 이후에도 이용객이 늘어나면서 추가적인 주차공간 확충 필요성이 제기됐다.
이에 따라 시는 추가 부지를 확보해 임시주차장2에 252면을 새로 조성했으며, 이번 확충으로 운정중앙역 인근 임시주차장은 총 1321면 규모로 운영된다.
시는 GTX-A 운정중앙역이 향후 수도권 광역교통의 핵심 거점으로 자리 잡을 것으로 보고, 이용 시민의 불편을 최소화하기 위한 교통·주차 인프라 개선을 지속적으로 추진할 방침이다.
시 관계자는 “GTX-A 운정중앙역 이용객이 꾸준히 늘고 있는 만큼 시민들이 보다 편리하게 대중교통을 이용할 수 있도록 주차환경 개선에 최선을 다하겠다”고 말했다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사