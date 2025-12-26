시사 전체기사

개그맨 이혁재, 사기 혐의 피소…“3억 안 갚아”

입력:2025-12-26 19:21
공유하기
글자 크기 조정
개그맨 이혁재. 뉴시스

개그맨 이혁재가 인천시 비상임 특별보좌관으로 활동하며 한 회사 대표로부터 돈을 빌린 후 갚지 않았다는 내용의 고소가 접수돼 경찰이 수사에 착수했다.

26일 인천 연수경찰서 등에 따르면 “이씨가 2023년 3억원을 빌린 뒤 갚지 않고 있다”는 내용의 고소장이 지난 7월 경찰에 접수됐다.

고소인은 한 자산 운용사 측으로 이혁재가 인천시 미디어콘텐츠 특별보좌관을 지낼 때 인천에서 시행될 사업 이권을 주겠다며 돈을 빌렸으나 갚지 않았다고 주장한 것으로 전해졌다.

이혁재는 2022년 10월부터 1년간 무보수 명예직인 인천시 비상근 특보를 지냈다. 다만 그는 직함을 이용해 돈을 빌린 게 아니라며 부인한 것으로 알려졌다. 경찰은 최근 이혁재를 불러 조사한 것으로 전해졌다.

앞서 이혁재는 2017년에도 전 소속사로부터 빌린 2억4000여만원을 갚지 않았다가 사측이 제기한 민사 소송에서 패소했다. 2015년에는 지인으로부터 빌린 2억원을 갚지 않아 피소됐다가 피해자가 고소를 취하하기도 했다.

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
쿠팡 ‘자체 조사’ 논란에 “정부 지시 따라”…경찰 “사전 협의 없어”
[속보] 특검, 윤석열 ‘체포방해 등’ 혐의 총 징역 10년 구형…“법질서 훼손”
‘마약 혐의’ 황하나, 영장심사 출석…취재진 질문엔 묵묵부답
K팝 전문가 김영대 대중음악평론가 영면
“재테크, 뭘 안 해야 하는데 자꾸 해서 문제… 유튜브도 끊어라”
159억 로비 먹혔나… 미국 뒤에 숨는 ‘쿠팡식 위기관리’
삼성전자, 신고가 경신… 노무라證 “16만원까지 간다”
“오빠 나는 연인 사이에…” 충북도 공문에 ‘사적 대화’ 황당 실수
국민일보 신문구독