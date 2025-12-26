개그맨 이혁재, 사기 혐의 피소…“3억 안 갚아”
개그맨 이혁재가 인천시 비상임 특별보좌관으로 활동하며 한 회사 대표로부터 돈을 빌린 후 갚지 않았다는 내용의 고소가 접수돼 경찰이 수사에 착수했다.
26일 인천 연수경찰서 등에 따르면 “이씨가 2023년 3억원을 빌린 뒤 갚지 않고 있다”는 내용의 고소장이 지난 7월 경찰에 접수됐다.
고소인은 한 자산 운용사 측으로 이혁재가 인천시 미디어콘텐츠 특별보좌관을 지낼 때 인천에서 시행될 사업 이권을 주겠다며 돈을 빌렸으나 갚지 않았다고 주장한 것으로 전해졌다.
이혁재는 2022년 10월부터 1년간 무보수 명예직인 인천시 비상근 특보를 지냈다. 다만 그는 직함을 이용해 돈을 빌린 게 아니라며 부인한 것으로 알려졌다. 경찰은 최근 이혁재를 불러 조사한 것으로 전해졌다.
앞서 이혁재는 2017년에도 전 소속사로부터 빌린 2억4000여만원을 갚지 않았다가 사측이 제기한 민사 소송에서 패소했다. 2015년에는 지인으로부터 빌린 2억원을 갚지 않아 피소됐다가 피해자가 고소를 취하하기도 했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
