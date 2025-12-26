[속보] 신세계I&C “임직원·협력사 직원 8만여명 정보유출”
악성코드 원인 추정…“조사 진행 중”
신세계아이앤씨(I&C) 임직원과 일부 협력사 직원 8만여명의 정보가 26일 유출됐다.
신세계I&C는 신세계그룹 내부 인트라넷 시스템에서 임직원과 일부 협력사 직원 정보가 유출된 정황을 확인했다고 밝혔다. 현재까지 확인된 유출 정보 대상은 신세계백화점과 이마트 등 그룹 계열사 임직원과 정보기술(IT) 계열사인 신세계I&C의 아웃소싱 협력업체 직원 등이다.
신세계I&C는 “신세계 계열사 고객들의 정보 유출은 없는 것으로 확인됐다”고 밝혔다.
이어 “사고 인지 즉시 관련 시스템 및 계정에 대한 긴급 점검과 차단 조치를 시행하고 관계 기관에도 신고했다”며 “정확한 사고 원인과 영향 범위에 대한 조사를 진행할 계획”이라고 전했다. 또 “관계 기관의 조사에 적극 협조하는 한편, 보안 관리 체계를 한층 강화할 계획”이라고 덧붙였다.
이번 정보 유출은 악성코드 감염에 의한 것으로 전해졌다. 내부 직원 소행인지 또는 부주의에 따른 외부 악성코드 감염인지는 아직 밝혀지지 않았다. 신세계 관계자는 “자세한 사고 원인은 현재 조사가 진행 중에 있다”고 전했다.
신세계그룹은 지난 24일 개인정보 유출 사실을 처음 인지하고 이날 오후 한국인터넷진흥원에 사고 발생 사실을 신고했다.
신세계I&C는 업무 시스템 계정 비밀번호 변경과 의심스러운 이메일에 각별히 유의할 것을 당부했다.
