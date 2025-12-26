국힘 ‘신천지 포함’ 與 발의 통일교 특검법에 “또 하나의 정치특검”

연합뉴스

편파 수사 논란이 불거진 김건희 특검(특별검사 민중기)은 특검 수사 대상에서 제외했다.

민주당은 느닷없이 신천지를 끼워 넣으며 물타기에 나섰지만 정작 통일교 특검의 핵심인 민 특검의 ‘통일교–민주당 간 정교유착 은폐 의혹’은 수사 대상에서 빠졌다”고 말했다. 이어

통일교 특검의 본질은 민 특검이 통일교와 민주당 인사 간 유착 정황을 인지하고도 왜 수사하지 않았는지, 나아가 왜 조직적으로 덮었는지 밝히는 것”이라고 강조했다.

민주당은 그 가장 불편한 진실을 피해 가며 사실상 ‘민중기 특검 시즌 2’를 만들겠다고 선언한 셈”이라며 “