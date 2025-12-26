국힘 ‘신천지 포함’ 與 발의 통일교 특검법에 “또 하나의 정치특검”
국민의힘은 26일 ‘신천지의 정치권 유착 의혹’이 포함된 더불어민주당 발의 통일교 특검법에 대해 “진상 규명이 아닌 자기 방탄을 위해 설계된 또 하나의 정치 특검”이라고 비판했다.
박성훈 수석대변인은 논평에서 “민주당은 ‘제3자 추천 방식’이 공정한 듯 호도하지만, 실제론 민주당과 친밀한 단체들이 후보를 추천하고 최종 임명권은 이재명 대통령이 행사하는 구조”라며 “민주당이 특검을 임명하는 것과 무엇이 다른가”라고 지적했다.
민주당은 이날 자체 통일교 특검법을 발의하며 대한변호사협회, 한국법학교수회, 법학전문대학원협의회 등 3곳이 각 1명씩 특검을 추천하면 이 대통령이 이 중 1명을 임명하는 형태의 제3자 추천 방식을 채택했다. 편파 수사 논란이 불거진 김건희 특검(특별검사 민중기)은 특검 수사 대상에서 제외했다.
박 수석대변인은 “더 큰 문제는 수사 범위”라며 “민주당은 느닷없이 신천지를 끼워 넣으며 물타기에 나섰지만 정작 통일교 특검의 핵심인 민 특검의 ‘통일교–민주당 간 정교유착 은폐 의혹’은 수사 대상에서 빠졌다”고 말했다. 이어 “통일교 특검의 본질은 민 특검이 통일교와 민주당 인사 간 유착 정황을 인지하고도 왜 수사하지 않았는지, 나아가 왜 조직적으로 덮었는지 밝히는 것”이라고 강조했다.
박 수석대변인은 “민주당은 그 가장 불편한 진실을 피해 가며 사실상 ‘민중기 특검 시즌 2’를 만들겠다고 선언한 셈”이라며 “결국 이번 특검법은 자기들 책임은 철저히 가리고 남의 의혹만 선택적으로 파헤치겠다는 전형적 ‘내로남불 특검’이자 ‘정치보복용 특검’”이라고 목소리를 높였다.
