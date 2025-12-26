SOOP 스트리머 대상, 27일 상암 콜로세움서 개최
SOOP 2025 스트리머 대상이 27일 서울 마포구 상암 SOOP 콜로세움에서 열린다.
스트리머 대상은 2011년 시작돼 올해로 15회째를 맞는 SOOP의 연말 시상식이다. 올해는 ‘모두가 하나의 무대로 연결되는 축제의 장’이라는 콘셉트 아래 스트리머 현장 팬미팅, 버추얼 스트리머 팬미팅 등으로 구성된 온·오프라인 확장형 시상식으로 열린다.
행사는 총 3부로 구성했다. 1부에서는 ‘올해의 수상 스트리머’와 ‘신인상’ 시상을 진행한다. 2부에서는 ‘올해의 수상 스트리머’ 시상과 함께 ‘특별상’ 수상자를 발표한다. 3부에서는 ‘게임’ ‘스포츠’ ‘보이는 라디오’ 부문별 대상 수상자 3인과 ‘콘텐츠 대상’ 수상자를 최종 공개한다.
