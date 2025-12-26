SOOP 스트리머 대상, 27일 상암 콜로세움서 개최

SOOP 제공

올해는 ‘모두가 하나의 무대로 연결되는 축제의 장’이라는 콘셉트 아래

온·오프라인 확장형 시상식으로 열린다.

행사는 총 3부로 구성했다. 1부에서는 ‘올해의 수상 스트리머’와 ‘신인상’ 시상을 진행한다. 2부에서는 ‘올해의 수상 스트리머’ 시상과 함께 ‘특별상’ 수상자를 발표한다. 3부에서는 ‘게임’ ‘스포츠’ ‘보이는 라디오’ 부문별 대상 수상자 3인과 ‘콘텐츠 대상’ 수상자를 최종 공개한다.