무죄 판결 난 ‘전당대회 돈봉투’ 사건, 대법원 간다…검찰 상고
검찰, “디지털 증거 수집 관련 통일된 기준 필요해”
‘이정근 녹음파일’ 증거로 사용된 돈봉투 사건, 무죄 판결 연이어
2021년 전당대회에서 돈봉투를 주고 받은 혐의로 재판에 넘겨진 더불어민주당 전현직 의원들의 사건이 대법원 판결을 받게 된다. 검찰은 이들에게 무죄를 선고한 2심 판결에 불복해 상고를 결정했다.
서울고등검찰청은 26일 허종식 민주당 의원과 윤관석·임종성 전 의원의 정당법 위반 등 혐의 항소심 판결에 대해 상고장을 제출했다고 밝혔다. 검찰은 “최근 디지털 증거의 확보 절차 적법성과 관련해 재판부에 따라 판단이 엇갈리고 있다”며 “통일 기준이 필요하다는 점을 고려해 상고했다”고 설명했다.
이들은 2021년 민주당 전당대회에서 당시 후보였던 송영길 소나무당 대표의 선거운동을 독려하기 위해 돈봉투를 주고받은 혐의로 기소됐다. 2심 재판부는 지난 18일 이들에게 징역형의 집행유예를 선고한 1심 판결을 뒤집고 무죄를 선고했다.
2심은 1심에서 유죄의 핵심 증거가 된 이정근 전 민주당 사무부총장의 휴대전화 전자정보가 위법하게 수집돼 증거능력이 없다고 판단했다. 이 전 부총장의 알선수재 혐의 수사 중 임의제출된 휴대전화에서 발견된 녹음파일을 적절한 절차 없이 별건인 돈봉투 사건의 증거로 쓸 수는 없다는 취지다.
재판부는 판결을 선고하며 “검사는 임의제출을 통해 이 사건 수사로 이어진 것이 적법하다고 주장하지만, 피의자 신문조서의 전체 맥락을 볼 때 이정근은 알선수재 등 본인 사건에 대해서만 제출하겠다고 말한 것으로 해석할 여지가 매우 크다”고 지적했다.
법원은 지난달 9월 이성만 전 의원의 항소심에서도 ‘이정근 녹음파일’의 증거능력을 문제 삼으며 무죄를 선고했다. 검찰은 이에 대해서도 상고해 현재 대법원에서 심리 중이다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사