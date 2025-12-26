LG엔솔, 포드 이어 美 배터리팩 제조사 FBPS와 3.9조원 계약 해지
LG에너지솔루션이 미국 배터리팩 제조사 FBPS와 3조9000억원 규모의 계약을 해지하기로 했다. 지난주 미국 완성차 업체 포드와의 9조6000억원 규모 계약을 포함해 일주일여 만에 13조원이 넘는 계약이 파기된 것이다.
LG에너지솔루션은 26일 FBPS의 배터리 사업 철수로 인해 지난해 4월 맺은 전기차 배터리 모듈 공급 계약을 상호 합의로 해지한다고 공시했다.
해지 금액은 공시일 환율 기준 3조9217억원이다. 지난해 4월부터 2031년 말까지 전체 계약액(27억9500만 달러·약 4조400억원) 중 이미 이행된 물량(1억1000만 달러·약 1600억원)을 제외한 잔여분에 해당한다. LG에너지솔루션은 최종 금액이 추후 실사 및 환율에 따라 변동될 수 있다고 설명했다.
FBPS는 독일 프로이덴베르크 그룹을 모기업으로 둔 회사로, 미국 미시간주 미들랜드에 팩 조립을 위한 기가 팩토리를 운영하고 있다. 계약 당시 LG에너지솔루션의 배터리 모듈을 공급받아 팩으로 조립한 뒤 대형 버스, 전기 트럭 등 북미 주요 상용차 업체에 판매한다는 계획을 밝혔으나 최근 배터리 사업 철수를 검토하고 있다는 보도가 나온 바 있다.
앞서 LG에너지솔루션은 지난 17일 포드와 2027년부터 2032년까지 9조6000억원 규모의 전기차 배터리 셀·모듈 공급 계약을 해지한다고 공시했다. 최근 포드가 미국 내 전기차 보조금 폐지와 전기차 캐즘(일시적 수요 정체) 장기화에 따라 일부 전기차 모델의 생산을 취소하고 하이브리드·내연기관 차량에 집중하는 방향으로 전략을 전면 수정한 데 따른 것이다.
연이은 계약 해지로 LG에너지솔루션은 약 13조5000억원 규모의 예정된 매출이 사라지게 됐다. 이는 LG에너지솔루션의 지난해 매출 25조6200억원의 절반이 넘는 규모다.
다만 회사는 수주 잔고 감소 외 재무적 타격은 제한적일 것이라는 입장이다. LG에너지솔루션 관계자는 “전용 설비 투자나 맞춤형 연구개발(R&D) 비용이 투입되지 않았기 때문에 계약 해지에 따른 투자 손실이나 추가 비용 발생은 없다”며 “불확실한 고객사를 정리하고 더 탄탄한 수요처를 발굴해 나갈 기회로 삼을 것”이라고 말했다.
