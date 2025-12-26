시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오후 (2025년 12월 26일)

입력:2025-12-26 17:31
12월 26일 금요일, 오후 날씨입니다.

이 시간 현재 일부 지방에 강풍주의보가 내려진 가운데, 기온이 영하권에 머물고 있습니다.

대부분 지방이 맑은 날씨를 보이고 있고, 전남·제주 지방은 흐린 날씨를 보이고 있습니다.

현재 기온은 서울 -6도, 인천 -6도, 수원 -5도, 춘천 -5도, 강릉 -2도, 청주 -3도, 대전 -3도, 전주 -2도, 광주 -1도, 대구 -2도, 부산 1도, 제주 2도 입니다.

내일 아침기온은 서울 -11.0도, 인천 -9.0도, 수원 -10.0도, 춘천 -13.0도, 강릉 -6.0도, 청주 -10.0도, 대전 -9.0도, 전주 -5.0도, 광주 -5.0도, 대구 -6.0도, 부산 -4.0도, 제주 2.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

