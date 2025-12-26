시사 전체기사

김춘곤 서울시의원, 몽골 정부 명예표창 수상

입력:2025-12-26 17:25
공유하기
글자 크기 조정

한·몽 문화 및 청년 교류 공로 인정

김춘곤 서울시의회 환경수자원위원회 의원(왼쪽)이 지난 26일 울란바토르 몽골 정부궁에서 친바트 온드람(Chinbat Undram) 몽골 문화체육관광청소년부 장관으로부터 문화·청년 교류 공로를 인정받아 명예표창을 수상한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 서울시의회 제공

서울시의회 환경수자원위원회 소속 김춘곤 의원(국민의힘·강서4)이 몽골 정부로부터 문화·체육·관광·청소년 분야 교류 협력에 기여한 공로로 명예표창을 수상했다.

김 의원은 26일 울란바타르 몽골 정부궁에서 열린 수여식에서 몽골 문화체육관광청소년부로부터 표창을 받았다. 행사에는 친바트 온드람(Chinbat Undram) 문화체육관광청소년부 장관이 참석해 김 의원의 공로를 치하했다.

몽골 정부는 김 의원이 서울시의회 웰니스서울정책연구포럼 대표의원과 ‘한강 대학가요제’ 조직위원장 등을 맡아 양국 청년 간 문화예술 및 관광 분야 교류 확대에 기여했다고 평가했다.

특히 지난해 8월 ‘2025 한강 대학가요제’ 우승팀과 가수 하림 등 국내 청년 뮤지션들이 몽골을 방문해 현지 청년들과 협업 공연을 진행한 사례가 수상 배경으로 꼽혔다.

온드람 장관은 “K-문화가 몽골에 확산되는 데 기여한 김춘곤 의원에게 경의를 표한다”며 “양국 간 문화·청년 교류가 더욱 강화되길 기대한다”고 말했다.

이날 같은 장소에서는 몽골 셀렝게주의회가 수여하는 최고 수준의 명예훈장 수여식도 함께 열렸다. 김 의원은 셀렝게주를 중심으로 공공의 이익 증진과 사회 발전에 기여한 공로를 인정받아 해당 훈장을 수훈했다.

김 의원은 “오랜 우호 관계를 이어온 몽골 정부로부터 뜻깊은 상을 받게 돼 영광”이라며 “앞으로도 양국 간 협력과 교류 확대에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
쿠팡 ‘자체 조사’ 논란에 “정부 지시 따라”…경찰 “사전 협의 없어”
[속보] 특검, 윤석열 ‘체포방해 등’ 혐의 총 징역 10년 구형…“법질서 훼손”
‘마약 혐의’ 황하나, 영장심사 출석…취재진 질문엔 묵묵부답
K팝 전문가 김영대 대중음악평론가 영면
“재테크, 뭘 안 해야 하는데 자꾸 해서 문제… 유튜브도 끊어라”
159억 로비 먹혔나… 미국 뒤에 숨는 ‘쿠팡식 위기관리’
삼성전자, 신고가 경신… 노무라證 “16만원까지 간다”
“오빠 나는 연인 사이에…” 충북도 공문에 ‘사적 대화’ 황당 실수
국민일보 신문구독