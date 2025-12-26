김춘곤 서울시의원, 몽골 정부 명예표창 수상
한·몽 문화 및 청년 교류 공로 인정
서울시의회 환경수자원위원회 소속 김춘곤 의원(국민의힘·강서4)이 몽골 정부로부터 문화·체육·관광·청소년 분야 교류 협력에 기여한 공로로 명예표창을 수상했다.
김 의원은 26일 울란바타르 몽골 정부궁에서 열린 수여식에서 몽골 문화체육관광청소년부로부터 표창을 받았다. 행사에는 친바트 온드람(Chinbat Undram) 문화체육관광청소년부 장관이 참석해 김 의원의 공로를 치하했다.
몽골 정부는 김 의원이 서울시의회 웰니스서울정책연구포럼 대표의원과 ‘한강 대학가요제’ 조직위원장 등을 맡아 양국 청년 간 문화예술 및 관광 분야 교류 확대에 기여했다고 평가했다.
특히 지난해 8월 ‘2025 한강 대학가요제’ 우승팀과 가수 하림 등 국내 청년 뮤지션들이 몽골을 방문해 현지 청년들과 협업 공연을 진행한 사례가 수상 배경으로 꼽혔다.
온드람 장관은 “K-문화가 몽골에 확산되는 데 기여한 김춘곤 의원에게 경의를 표한다”며 “양국 간 문화·청년 교류가 더욱 강화되길 기대한다”고 말했다.
이날 같은 장소에서는 몽골 셀렝게주의회가 수여하는 최고 수준의 명예훈장 수여식도 함께 열렸다. 김 의원은 셀렝게주를 중심으로 공공의 이익 증진과 사회 발전에 기여한 공로를 인정받아 해당 훈장을 수훈했다.
김 의원은 “오랜 우호 관계를 이어온 몽골 정부로부터 뜻깊은 상을 받게 돼 영광”이라며 “앞으로도 양국 간 협력과 교류 확대에 힘쓰겠다”고 밝혔다.
이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사