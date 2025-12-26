李, 순직 경찰·소방 유가족 초청 “특별한 희생에 특별한 보상”

李, 순직 경찰·소방 유가족 초청 “특별한 희생에 특별한 보상”
이재명 대통령은 26일 경찰과 소방 등 위험 직무를 하다 순직한 이들의 유가족을 용산 대통령실로 초청해 오찬을 가졌다. 연말을 맞아 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 몸을 던진 공직자들의 희생정신을 기리겠다는 취지다.
오찬에는 각종 구난·구조 작업 도중 순직한 경찰과 소방, 해경, 군무원 및 공무수행 사망자의 유가족 등이 참석했다.
이 대통령은 모두발언에서 “세계 어디에서도 우리나라만큼 안전한 나라를 찾기 어렵다고 하는데, 이는 많은 공직자의 땀과 노력 덕분”이라며 “타오르는 불길 속으로, 거칠게 일렁이는 파도 속으로 망설임 없이 나선 분들의 고귀한 헌신으로 모든 국민이 평온한 일상을 누리는 것”이라고 말했다.
그러면서 “유가족들 역시 숭고한 헌신을 함께 하신 분들이다. 생전에는 (순직 공직자들의) 건강한 복귀를 바라며 묵묵히 기다리셨을 것이고, 사랑하는 가족을 떠나보낸 후에는 감히 헤아리기 어려운 슬픔에 가슴이 아프셨을 것”이라고 위로했다.
이 대통령은 “우리 정부는 특별한 희생에는 특별한 보상이 주어져야 한다는 원칙을 지켜 나가겠다”며 “국민의 안전과 생명을 위한 희생에는 그에 상응하는 예우와 보상을 해야 한다. 이것이 국가의 책무”라고 강조했다.
이 대통령은 이어 “국민을 위한 헌신이 자긍심과 영예로 되돌아오는 나라를 꼭 만들어 여러분의 희생에 보답하겠다”고 약속했다.
이날 일정은 용산 대통령실에서 갖는 이 대통령의 마지막 일정이다. 오는 29일 0시부터는 청와대 시대가 시작된다. 대통령 주 집무실이 있는 곳에 상시 게양되는 봉황기도 29일 0시부터 청와대에 걸릴 예정이다.
