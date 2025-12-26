통일교 받고 ‘신천지’ 추가…민주당, 국힘 겨냥 특검법 발의

수사 대상에 신천지-국민의힘 연루 의혹 명시

더불어민주당 문진석 원내운영수석부대표, 이용우 원내부대표(왼쪽), 김현정 원내대변인(오른쪽)이 26일 서울 여의도 국회사무처 의안과에서 통일교 특검법안을 제출하고 있다. 연합뉴스

통일교 특검을 언급하며 “정교유착은 우리 헌법에서 엄중히 금지하고 있는 사안”이라며 위헌 정당 해산 가능성을 경고했다.