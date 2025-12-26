금·은 또 사상 최고치… 은값 올해만 150% 급등
국제 금값과 은값이 연일 사상 최고치를 갈아치우고 있다. 미국과 베네수엘라 간 군사 긴장 고조와 달러화 약세 등의 영향이다. 올해 들어 금값은 약 70%, 은값은 150% 이상 급등했다. 금과 은 모두 1979년 이후 최고의 연간 상승세를 기록할 전망이다.
블룸버그에 따르면 금 현물 가격은 한국시간 26일 오후 2시 20분 기준 온스당 4508.15달러에 거래됐다. 장중 한때 4531달러까지 치솟아 24일 기록한 장중 최고치(4525.77달러)를 넘어섰다. 은 현물 가격은 2.9% 오른 온스당 74.6813달러를 나타냈다. 장중 75.1515달러까지 오르며 사상 처음 온스당 75달러선을 돌파하기도 했다.
주요국 중앙은행이 금과 은을 사들이고 있고 미국 연방준비제도(Fed)가 세 차례 연속 금리를 인하한 데 따른 것이다. 최근에는 백악관이 베네수엘라를 상대로 압박 수위를 높이면서 지정학적 위험도 금과 은의 가격 상승을 부추기고 있다. 도널드 트럼프 행정부는 베네수엘라에 대한 즉각적인 지상전보다는 제재를 통한 경제적 압박에 일단 초점을 맞추고 있다고 로이터 통신이 24일(현지시간) 미 정부 관계자를 인용해 보도했다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
