진정되는 환율에 코스피 1.7兆 사들인 외국인… 삼성전자 사상 최고가
원·달러 환율 1440.3원에 주간 거래 마감
26일 원·달러 환율이 1440.3원까지 내려왔다. 외환당국의 시장 개입에 대한 경계감이 2거래일째 반영된 영향으로 분석된다. 원화 약세 심리가 진정되면서 외국인 투자금이 반도체 업종을 중심으로 코스피에 유입됐다. 삼성전자는 전 거래일보다 5% 넘게 오르며 사상 최고치를 경신했다.
이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 주간 거래 종가는 전 거래일보다 9.5원 내린 1440.3원에 마감했다. 원·달러 환율은 최근 2거래일 동안 43.3원 하락했다. 이날은 장중 20원 넘게 하락해 1420원대로 내려가기도 했다. 원·달러 환율이 장중 1420원대를 기록한 것은 지난달 3일 이후 약 두 달만이다.
시장에서는 외환당국의 시장 개입 경계감이 환율 하락을 주도했다는 분석이 나온다. 보건복지부가 국민연금의 전략적 환헤지를 위해 태스크포스(TF)를 운영한다는 소식도 반영됐다. 박상현 IM증권 연구원은 “정부의 다양한 외환 수급 대책이 한 방향으로 쏠려있던 원화 약세 심리가 진정되는 데 도움이 됐다”라며 “달러와 엔, 위안 등 글로벌 외환시장 흐름도 원화 강세에 우호적으로 작용할 것”이라고 말했다.
환율 하락에 더해 내년 반도체 실적 기대감이 부각되며 외국인 자금이 코스피에 유입됐다. 미국 뉴욕증시가 성탄절 하루 전날인 24일(현지시간) ‘산타랠리’ 흐름으로 상승 마감한 것도 긍정적으로 작용했다. 한국거래소에 따르면 이날 외국인은 약 1조7700억원 규모 코스피 주식을 순매수했다. 기관은 3800억원어치 주식을 사들였다. 이날 코스피는 전 거래일보다 0.51% 오른 4129.68에 마감했다. 개인은 2조원 넘게 팔고 나가며 차익 실현에 집중한 것으로 풀이된다.
외국인이 가장 많이 산 종목은 삼성전자로 1조2500억원 규모 순매수했다. 삼성전자는 전 거래일보다 5.31% 오른 11만7000원에 마감하며 역사상 최고치를 경신했다. 24일(현지시간) 발간된 글로벌 투자은행(IB) 노무라증권의 보고서도 외국인 삼성전자 매수에 힘을 보탰다. 노무라증권은 내년 삼성전자 영업이익 전망치를 133조4000억원으로 전망하며 목표가를 지난 10월 15만원에서 1만원 올린 16만원을 제시했다.
시가총액 상위주는 엇갈린 흐름을 보였다. SK하이닉스(1.87%)와 SK스퀘어(4.21%) 등 반도체 대형주는 상승했지만 LG 에너지솔루션(-1.79%)과 현대차(-1.04%) HD현대중공업(-1.35%) 두산에너빌리티(-3.03%) 등 이차전지 자동차 조선 원전 등은 하락했다.
