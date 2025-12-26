시사 전체기사

검찰, ‘돈봉투 의혹’ 윤관석·임종성 등 2심 무죄에 상고

입력:2025-12-26 16:17
수정:2025-12-26 16:27
서울고등검찰청. 윤웅 기자

검찰이 더불어민주당 전당대회 돈봉투 의혹 항소심에서 무죄가 선고된 민주당 전현직 의원 3명에 대해 상고했다.

서울고검은 26일 민주당 허종식 의원과 윤관석·임종성 전 의원의 정당법 위반 등 혐의 사건을 심리한 서울고법 형사2부(재판장 김종호)에 상고장을 제출했다고 밝혔다. 검찰은 “최근 디지털 증거의 확보 절차 적법성과 관련해 재판부에 따라 판단이 엇갈리고 있어, 통일적 기준이 필요하다는 점을 고려해 상고했다”고 설명했다.

허 의원 등은 2021년 민주당 전당대회를 앞두고 송영길 당시 당대표 후보의 당선을 위해 돈봉투를 주고받은 혐의로 재판에 넘겨졌다. 허 의원과 임 전 의원은 2021년 4월 28일 민주당 전당대회를 앞두고 송 전 대표를 지지하는 국회의원 모임에 참석해 윤 전 의원에게 300만원을 받은 혐의로 기소됐다. 앞서 1심 재판부는 윤 전 의원에게 징역 9개월에 집행유예 2년, 허 의원과 임 전 의원에게 징역 3개월에 집행유예 1년과 추징금 300만원을 선고했다.

그러나 항소심 재판부는 검찰이 제시한 증거가 위법하게 수집돼 증거능력이 없다고 판단해 모두 무죄를 선고했다. 재판부는 “검사는 임의제출을 통해 이 사건 수사로 이어진 것이 적법하다고 주장하지만, 이정근 전 민주당 사부부총장은 알선수재 등 본인 사건에 대해서만 제출하겠다고 말한 것으로 해석할 여지가 매우 크다”라며 “이 사건 휴대전화 전자정보는 결국 전체 내용을 볼 때 적법절차를 위반해 유죄 증거로 사용할 수 없다고 판단하기에 충분하다”고 설명했다.

불법 자금 수수 혐의로 수사를 받던 이 전 부총장이 검찰에 임의제출한 휴대전화에서 나온 통화녹음이 돈봉투 의혹의 결정적 증거로 제시됐는데 이를 증거로 사용할 수 없다고 판단한 것이다.

앞서 이성만 전 민주당 의원 역시 이 전 부총장 휴대전화 녹취록의 증거능력이 문제가 돼 2심에서 무죄를 선고받았다. 이 전 의원 사건도 검찰이 상고한 상황이다. 송 대표 역시 돈봉투 살포 혐의 부분에서 무죄를 선고받아 항소심이 진행 중이다.

박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr

