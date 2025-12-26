어린이도 참여하는 제주 ‘반려가로수’ 사업, 내년 확대
도민이 직접 가로수를 돌보고 가꾸는 ‘반려가로수 돌봄사업’이 내년부터 확대된다.
제주도는 26일 새로운 입양단체 10곳과 업무 협약을 체결함에 따라 반려가로수 입양단체가 모두 21개 단체로 늘었다고 밝혔다.
반려가로수 돌봄사업은 도민이 입양단체로 참여해 쓰레기 수거, 잡초 제거 등 가로수를 직접 돌보고 가꾸는 도민참여형 사업이다. 가로수의 소중함을 알리고, 지속가능한 녹색도시 조성을 위해 2024년부터 추진하고 있다.
새로 합류한 단체는 공립별빛하나어린이집 등 8곳과 느영나영복지공동체, 서귀포천지라이온스클럽 등 10곳이다.
협약기간은 내년 1월 1일부터 12월 31일까지이며, 추후 협의를 통해 연장할 수 있다.
제주도는 참여단체의 활동이 원활히 이루어지도록 자원봉사 시간 인정과 관리 물품 지원 등 행정적 뒷받침을 제공할 예정이다.
강애숙 제주도 기후환경국장은 “반려가로수 돌봄사업은 도민이 일상에서 나무를 가꾸며 환경의 가치를 체감하는 의미 있는 사업”이라며 “앞으로도 도민과 함께하는 도시녹화 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.
