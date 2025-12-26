시사 전체기사

광주 FC 지휘봉 잡은 이정규 감독 “공격·압박 축구 잇겠다”

입력:2025-12-26 15:51
공유하기
글자 크기 조정
이정규 감독. 광주 FC 제공

프로축구 광주 FC 지휘봉을 잡은 이정규 신임 감독이 “공격적인 축구를 바탕으로, 공간을 적극적으로 압박하는 광주다운 축구를 이어가고 싶다”는 포부를 밝혔다.

이 신임 감독은 26일 구단 인터뷰에서 “광주에서 지난 3년간 많은 것을 배우며 지도자로서 충분한 준비를 해왔다. 구단의 상황을 누구보다 잘 알고 있다는 점에서 책임감과 동시에 자신감을 갖고 있다”며 이같이 말했다. 광주는 지난 24일 이 감독을 구단 제8대 사령탑으로 선임했다.

이 감독은 2022년부터 2024년까지 3시즌 동안 광주 수석코치를 역임했고, 지도자 커리어 첫 감독에 올랐다. 이 감독은 “수석코치는 감독을 보좌하며 팀 운영을 함께 고민하는 역할이었다면, 이제는 감독으로서 팀 전체 운영과 방향성, 선수단이 나아가야 할 게임 모델을 명확히 제시해야 한다고 생각한다”고 말했다.

이 감독은 K리그1 파이널A 진출을 내년 시즌 목표로 내걸었다. 그는 “앞으로 훈련과 시즌 준비 과정을 통해 선수들과 함께 목표를 구체화해 나갈 계획”이라고 밝혔다. 이어 “광주에서 가장 인상 깊었던 문구가 ‘심장이 뛰는 한 광주답게’였다. 제가 감독으로 있는 동안 그 문구를 계속 강조하며, 그 말에 걸맞은 축구를 보여주고 싶다”며 “팬분들의 걱정과 우려도 충분히 이해하고 있다. 서두르지 않고 정확하고, 명확하게 준비하며 그 기대에 보답하겠다”고 덧붙였다.

이 감독은 코칭스태프 인선과 선수단 구성을 마무리한 뒤 다음 달 5일부터 태국에서 열리는 1차 동계훈련에 나설 예정이다.

박구인 기자 captain@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
정청래 “김병기 논란, 죄송…곧 본인 입장 발표”
美, 성탄절에 나이지리아內 IS 공습…트럼프 “기독교인 살해 대가”
엔비디아, 29조 질렀다… 추론 AI칩 스타트업 ‘그록’ 인수
159억 로비 먹혔나… 미국 뒤에 숨는 ‘쿠팡식 위기관리’
K팝 전문가 김영대 대중음악평론가 영면
KT 자회사서 무단결제… “다른 곳서 유출된 개인정보 사용”
경찰 “쿠팡이 임의제출한 ‘진술서·노트북’ 사실확인 중”
‘비디디’ 곽보성, 고향 인천에 1000만원 기부
국민일보 신문구독