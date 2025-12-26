광주 FC 지휘봉 잡은 이정규 감독 “공격·압박 축구 잇겠다”
프로축구 광주 FC 지휘봉을 잡은 이정규 신임 감독이 “공격적인 축구를 바탕으로, 공간을 적극적으로 압박하는 광주다운 축구를 이어가고 싶다”는 포부를 밝혔다.
이 신임 감독은 26일 구단 인터뷰에서 “광주에서 지난 3년간 많은 것을 배우며 지도자로서 충분한 준비를 해왔다. 구단의 상황을 누구보다 잘 알고 있다는 점에서 책임감과 동시에 자신감을 갖고 있다”며 이같이 말했다. 광주는 지난 24일 이 감독을 구단 제8대 사령탑으로 선임했다.
이 감독은 2022년부터 2024년까지 3시즌 동안 광주 수석코치를 역임했고, 지도자 커리어 첫 감독에 올랐다. 이 감독은 “수석코치는 감독을 보좌하며 팀 운영을 함께 고민하는 역할이었다면, 이제는 감독으로서 팀 전체 운영과 방향성, 선수단이 나아가야 할 게임 모델을 명확히 제시해야 한다고 생각한다”고 말했다.
이 감독은 K리그1 파이널A 진출을 내년 시즌 목표로 내걸었다. 그는 “앞으로 훈련과 시즌 준비 과정을 통해 선수들과 함께 목표를 구체화해 나갈 계획”이라고 밝혔다. 이어 “광주에서 가장 인상 깊었던 문구가 ‘심장이 뛰는 한 광주답게’였다. 제가 감독으로 있는 동안 그 문구를 계속 강조하며, 그 말에 걸맞은 축구를 보여주고 싶다”며 “팬분들의 걱정과 우려도 충분히 이해하고 있다. 서두르지 않고 정확하고, 명확하게 준비하며 그 기대에 보답하겠다”고 덧붙였다.
이 감독은 코칭스태프 인선과 선수단 구성을 마무리한 뒤 다음 달 5일부터 태국에서 열리는 1차 동계훈련에 나설 예정이다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
