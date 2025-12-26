70대 운전 차량, 햄버거 매장으로 돌진…“페달 오조작 가능성”
70대 운전자가 몰던 승용차가 햄버거 가게로 돌진해 매장에 있던 시민들이 다치는 사고가 발생했다.
26일 경찰과 소방 당국에 따르면 이날 오후 1시쯤 경기도 동두천 한 햄버거 매장 주차장에서 70대 운전자 A씨가 몰던 승용차가 매장 유리 벽을 뚫고 들어왔다.
이 사고로 당시 매장에서 식사 중이던 고객 3명이 다리에 경상을 입고 병원으로 옮겨졌다. 다행히 부상자들은 생명에 지장이 없는 것으로 전해졌다.
운전자 A씨에게서 음주 반응은 감지되지 않았다. 경찰은 A씨가 주차를 시도하던 중 조작 미숙으로 가속 페달을 밟아 사고가 났을 가능성이 큰 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사