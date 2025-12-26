시사 전체기사

70대 운전 차량, 햄버거 매장으로 돌진…“페달 오조작 가능성”

입력:2025-12-26 15:32
수정:2025-12-26 15:38
사고 현장. 경기북부소방재난본부 제공

70대 운전자가 몰던 승용차가 햄버거 가게로 돌진해 매장에 있던 시민들이 다치는 사고가 발생했다.

26일 경찰과 소방 당국에 따르면 이날 오후 1시쯤 경기도 동두천 한 햄버거 매장 주차장에서 70대 운전자 A씨가 몰던 승용차가 매장 유리 벽을 뚫고 들어왔다.

이 사고로 당시 매장에서 식사 중이던 고객 3명이 다리에 경상을 입고 병원으로 옮겨졌다. 다행히 부상자들은 생명에 지장이 없는 것으로 전해졌다.

운전자 A씨에게서 음주 반응은 감지되지 않았다. 경찰은 A씨가 주차를 시도하던 중 조작 미숙으로 가속 페달을 밟아 사고가 났을 가능성이 큰 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

