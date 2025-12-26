포항시아이누리센터 26일 준공…영유아 돌봄·보육 종합 지원
경북 포항시는 26일 영유아 돌봄과 보육 정책을 종합적으로 지원하는 거점 시설인 포항시아이누리센터를 준공하고 본격 운영에 들어갔다고 밝혔다.
포항시아이누리센터는 총사업비 10억원을 들여 지진 피해를 입었던 흥해시립어린이집을 리모델링해 연면적 322.6㎡, 지상 2층 규모로 조성했다.
경상북도 ‘저출생 성금 배분 사업’ 공모에 선정돼 추진했다. 포항시 보육 정책 전반을 체계적으로 뒷받침하는 핵심 기관이다.
보육 교직원과 부모 대상 교육 및 어린이집 지원사업 등 영유아와 학부모, 보육 교직원을 아우르는 다양한 프로그램을 운영한다.
또 지역 내 장난감도서관 4곳과 키즈카페 2곳 등 영유아 놀이체험 시설 운영을 지원한다.
이강덕 포항시장은 “포항시아이누리센터는 영유아 돌봄과 보육을 통합적으로 지원하는 중요한 기반 시설”이라며 “앞으로도 아이 낳고 키우기 좋은 도시 환경을 만들기 위해 보육 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
