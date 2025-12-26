‘천만 러너 시대’… 달리면서 방범 순찰하는 러너들

제주선 ‘댕댕이 안전지킴이’도

치안 참여 민간 영역 확대

제주지역 청년 러닝 크루 ‘구보(goobo)’ 회원들이 야간 러닝을 하며 시설물 안전 상태 등을 살펴보고 있다. 제주도 제공

최근 국내 러닝 인구가 급증하며 ‘천만 러너 시대’라는 말까지 등장하는 가운데, 제주에서는 러닝 크루(달리는 사람들의 모임)가 야간 러닝을 하며 방범 순찰을 병행하는 활동이 관심을 모으고 있다. 올해 시범 운영된 이 사업은 내년부터 정식 운영될 예정이다.



제주도 자치경찰단은 지역 청년 러닝크루 ‘구보(goobo)’와 함께 진행한 ‘삼다! 구보 보안관’ 시범 운영에서 긍정적인 성과가 확인돼 정식 운영을 검토한다고 26일 밝혔다.



구보 크루는 지난 10월 14일부터 11월 27일까지 매주 목요일 제주시 구도심에서 야간 러닝 순찰을 실시했다.



산지천·임항로·용담 일대에서 총 7회 순찰을 진행하며 보도블록 파손, 도로 시설물 개선 필요, 가로등 미작동, 불법 현수막 등 18건의 위험 요소와 생활 불편 사항을 안전신문고에 신고했다.



총 36명의 러너가 참여 의사를 밝혔고, 매회 20~30명이 함께 뛰었다.



이번 사업은 구보 측이 자치경찰단에 먼저 제안한 것으로, 자치경찰단은 러닝과 방범 순찰을 결합하면 기존 순찰보다 생활 안전을 더 세밀하게 점검할 수 있다고 평가했다.



자치경찰단은 시범 운영에서 나온 의견을 반영해 내년 3월 정식 운영을 준비하고 있다.



이호동 등 다른 지역 러닝 크루에 참여를 요청하고, 관련 조례 개정을 통해 지원 방안도 마련한다.



제주에서는 반려견과 함께 산책하며 방범 활동을 하는 ‘댕댕이 안전지킴이’ 프로그램도 운영 중이다.



지난해 제주시 연동에서 시범 운영 후 호응이 커 올해부터 도 전역으로 확대했다.



지난 3월 이후 참가자 모집과 심사를 거쳐 202개팀(반려견과 견주)을 선발했으며, 이들은 이달 18일까지 총 1만3375건의 순찰 활동과 295건의 안전 신고를 기록했다.



신고 내용은 도로·가로등·신호등 파손, 불법 주·정차, 배수관로 퇴적물 적치 등 다양했다.



참여자들은 반려견과 산책 중 위험 요소를 발견하면 안전신문고·112·120 등으로 즉시 신고하고, 산책 후에는 앱에 활동 일지를 작성한다. 도는 순찰 실적에 따라 도지사 표창과 애견용품을 지급했다.



이철우 제주도 자치경찰단 생활안전과장은 “청년들의 건강한 에너지가 지역치안의 새로운 동력이 될 수 있음을 확인했다”며 “내년 3월부터는 제주형 주민 참여 치안 모델로 자리잡을 수 있도록 민간과 협력을 강화하겠다”고 말했다.



조상범 제주도 안전건강실장은 “도민 스스로 생활 속 안전을 지키는 문화가 자리잡기를 기대한다”며 “앞으로도 도민과 함께 안전한 제주를 조성하도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.



제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr



