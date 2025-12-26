[속보] 쿠팡 “정부 지시 따라 유출자 자백 받고 기기 회수”
“일방적 주장” 정부 반박에 재반박
쿠팡은 3370만명 이용자의 개인 정보 유출 사태 수사와 관련 “정부의 지시에 따라 유출자의 완전한 자백을 받아내고 유출에 사용된 모든 기기를 회수했으며 유출 고객 정보에 대한 중요한 사실도 확보했다”고 26일 밝혔다.
쿠팡은 이날 보도자료를 통해 “정보 유출자로부터 알게 된 새로운 사실, 진술서, 장비 등을 받은 즉시 정부에 제출했다”며 이같이 설명했다.
앞서 쿠팡은 전날 유출자의 자백을 받고 해킹에 사용된 장비 등을 회수했다고 발표했다. 쿠팡 자체조사에 따르면 유출자는 약 3300만 고객의 정보에 접근했으나 실제 저장한 건 약 3000개다. 정부는 쿠팡의 급작스런 발표를 두고 “일방적 주장”이라며 “쿠팡이 주장하는 내용은 민관합동조사단에 의해 확인되지 않았다”고 반박했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사