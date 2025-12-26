시사 전체기사

‘K리그2 강등’ 수원 FC, 최순호 단장 사임

입력:2025-12-26 14:22
최순호 단장. 수원 FC 제공

최순호 수원 FC 단장이 자리를 내려놓는다. 수원 FC는 조만간 후임 단장 선임 절차를 밟을 예정이다.

수원 FC는 26일 최 단장이 단장직에서 사임했다고 밝혔다. 최 단장은 2024시즌 수원 FC의 역대 K리그 최고 성적과 수원 FC 위민의 WK리그 우승 및 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그 8강 진출 등 성과를 이끌었다. 하지만 올해 수원 FC가 K리그2로 강등되면서 단장에서 물러나는 쪽으로 마음을 굳혔다.

최순호 단장 사임 입장문. 수원 FC 제공

최 단장은 “팀이 K리그2로 강등되는 결과를 맞이하게 된 데 대해 구단 운영의 책임자였던 단장으로서 모든 책임을 통감한다”며 “비록 직책에서는 내려오지만 한 사람의 팬으로서 수원 FC가 다시 일어서고 더 단단해지는 과정을 진심으로 응원하겠다. 그동안 보내주신 모든 응원과 사랑에 진심으로 감사드린다”고 전했다.

수원 FC는 올해 K리그1 10위에 그친 뒤 승강 플레이오프 패배로 6년 만에 K리그2로 강등됐다. 수원 FC는 지난 24일 김은중 감독과 상호 합의 하에 계약을 종료하고 박건하 감독을 구단 제6대 사령탑으로 선임했다.

박구인 기자 captain@kmib.co.kr

