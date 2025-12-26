특검, ‘관저 이전 의혹’ 김오진 전 국토부 1차관 등 재판 넘겨
김건희 특검이 윤석열 전 대통령 부부의 관저 이전 특혜 의혹과 관련해 김오진 전 국토교통부 1차관을 구속상태로 재판에 넘겼다.
김건희 특검은 26일 김 전 차관과 대통령실 비서실 행정관 출신 황모씨를 직권남용 권리행사방 등 혐의로 구속 기소했다고 밝혔다. 특검은 대통령 관저 인테리어 공사를 맡은 김모 21그램 대표를 특경법상 사기 등 혐의로 불구속 기소했다.
김 전 차관과 황씨는 대통령 관저 공사와 관련해 공무원으로서 직권을 남용 건설업체 임원들에게 김 대표와 건설사업자 명의를 대여하게 하고, 명의대여에 관한 교섭행위를 하게 한 혐의를 받는다. 행정안전부 공무원에게 내부 절차를 위반해 시공 자격이 없는 공사업체와 대통령 관저 공사계약을 체결하도록 한 혐의도 있다.
김 전 차관과 황씨, 김 대표 등 3명은 관저 공사 과정에서 업체가 초과 지출한 부분을 보전할 목적으로 다른 건설업체 명의를 빌려 추가 공사계약을 체결하는 방법으로 행정안전부와 조달청 공무원들을 속여 약 16억원을 편취한 것으로 조사됐다.
김 전 차관과 황씨는 관저 공사를 감독하고 준공검사를 실시할 의무가 있음에도 이를 이행하지 않고, 마치 준공검사를 실시한 것처럼 허위 공문서를 작성·행사한 혐의도 받는다. 특검은 황씨와 김 대표는 감사원 감사 과정에서 자료 제출 요구에 불응하거나 허위 진술을 하는 등 감사를 방해했다고 봤따.
관저 이전 특혜 의혹은 김 여사와 친분이 있는 것으로 알려진 21그램이 윤 전 대통령 취임 후 대통령실과 관저 이전 및 증축 공사를 따내는 과정에서 특혜를 받았다는 내용이 핵심이다. 21그램은 김 여사가 운영한 코바나컨텐츠 주최 전시회를 후원한 인테리어 업체다. 종합건설업 면허 없이 지난 2022년 5월 12억 2400만원에 달하는 관저 내부 인테리어 공사를 맡아 논란이 됐다.
김 전 차관은 윤 정부에서 대통령실 관리비서관으로 일하며 관저 이전을 비롯한 실무를 담당했다. 그는 21그램에 직접 공사 참여를 요청한 인물로 지목됐는데, 공사 업체 선정과 관련한 김 여사의 의견을 받아들여 직권을 남용한 것으로 특검은 보고 있다.
