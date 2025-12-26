서울시, ‘감정가 922억원’ 상암 DMC 홍보관 민간에 판다
서울시가 마포구 상암동 디지털미디어시티(DMC) 홍보관 부지를 민간에 매각한다.
서울시는 26일 상암동 1612번지 일대의 DMC 홍보관(D4) 용지에 대한 매각 공고를 시행한다고 밝혔다.
DMC는 지난 2002년 10월 서울시가 서북부 권역 관문인 상암동을 미디어와 엔터테인먼트, 소프트웨어 산업에 특화한 산업단지로 개발하기 위한 프로젝트다. 단지 내 원활한 용지공급과 홍보를 위해 일부 땅에 홍보관을 지어 운영해 왔다.
서울시는 DMC 사업이 본궤도에 올라 2023년 DMC 홍보관 운영을 종료했다. 이후 창의적인 개발을 유도하기 위해 서울시는 이달 지구단위계획 변경 고시를 통해 특정 용도 제한 없는 다양한 상업·업무 기능을 수용할 수 있도록 했다. 용적률 800%로 최대 높이 60m까지 건물을 지을 수 있다.
다만 유흥·위락시설 등 기존에 제한돼 있던 용도 일부는 유지된다. 유흥주점, 무도장, 옥외골프연습장, 안마시술소 등의 시설은 허용되지 않는다.
서울시는 또 해당 부지가 DMC 문화공원과 인접한 중심부에 위치한 점을 고려해 DMC 기획위원회 의결을 거쳐 계약 조건에 몇 가지 건축 기준을 담았다.
매봉산로 방향 서측 경계선에서 15m 이격해 조성하고 공지를 개방할 것, 필로티 형태로 저층부 일부 또는 전부를 3개 층 이상 개방할 것, 저층부를 가로 친화적으로 설계할 것, 주차 진입부 설계 시 보행자 안전과 편의를 충분히 확보할 것 등이다.
DMC 홍보관 부지의 감정평가액은 922억원이다. 3.3㎥당 1억원 정도다. 홍보관으로 쓰인 기존 가설 건축물은 서울시가 철거하지 않고 공급한다.
입찰은 한국자산관리공사가 운영하는 온비드(인터넷 입찰시스템)를 통해 이날부터 진행된다. 감정평가액 이상 최고가 입찰가격을 제시해야 낙찰자로 선정한다. 만일 동일 가격을 써낼 경우 추첨으로 낙찰자를 결정하는 방식이다. 내년 매매 계약이 체결될 경우, 사업자는 계약 체결일부터 3년 내 착공해 2032년까지 준공해야 한다.
주용태 서울시 경제실장은 “지난 20여년간 DMC 홍보관은 상암 창조산업 클러스터 조성을 위한 공공시설로서 역할을 충분히 수행해 왔다”며 “DMC의 중심 입지에 걸맞게 개방성과 공공성을 갖춘 상징적인 건축물이 들어서 DMC 전반의 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 계기가 되길 기대한다”고 말했다．
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
