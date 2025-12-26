충남 천안 시티투어 이용객, 전년 대비 61% 증가
올해 충남 천안시의 시티투어 이용객이 전년 대비 61.1% 증가한 것으로 나타났다.
26일 시에 따르면 올해 시티투어 이용객 수는 4666명으로 지난해 대비 1771명이 늘었다.
시는 올해 무더위·폭우 대비 혹서기 코스와 콘서트 및 빵을 주제로 기획된 ‘콘빵투어’, 국군장병투어 등 새로운 코스를 도입했다.
그 결과 이용자의 90% 이상이 시티투어에 만족한 것으로 나타났다.
20~40대 젊은층 이용객도 크게 증가했다. 20대 이하 이용객은 19.2%(214명), 30대 13.6%(153명), 40대는 26.6%(299명)로 지난해 20~40대 평균 이용률 11.1% 보다 늘었다.
지역별로는 서울·경기·인천 이용객이 53.7%(602명)로 가장 많았으며 천안 26.7%(300명), 대전·세종·충청·강원은 14.4%(162명)를 기록했다.
시는 앞으로 젊은층과 수도권 이용객을 대상으로 맞춤형 코스를 개발하는 한편 재방문 고객을 위한 혜택을 강화한다는 계획이다.
이계자 천안시 관광과장은 “천안시티투어가 젊은층에게 인기를 끄는 것을 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 연령별 맞춤형 테마코스와 재방문 유도프로그램을 통해 더욱 많은 관광객을 유치하겠다”고 말했다.
천안=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
