LG, ‘남산리더십센터’ 내달 개관…구광모 ‘인재 육성’ 의지 담았다
LG가 서울 도심에 그룹의 미래 인재를 육성할 새로운 교육 거점을 마련했다. 최고의 인재들이 최고의 환경에서 성과를 내도록 지원하겠다는 구광모 LG그룹 회장의 철학이 담긴 공간이다.
LG의 레저·부동산 개발 자회사 디앤오(D&O)는 서울 중구 남산동에 조성한 ‘남산리더십센터(NLC)’를 다음 달 5일 정식 개관한다고 26일 밝혔다. 내달 중순부터 진행되는 LG그룹 신임 임원 리더십 교육을 시작으로 본격적인 센터 운영에 나선다.
NLC는 지난 2023년 7월 착공해 지난달 준공됐다. 대지면적 약 5050㎡(약 1500평) 부지에 지상 4층, 지하 3층 규모로 건립됐다.
NLC는 경기도 이천에 위치한 LG인화원과 더불어 그룹의 인재 육성을 담당하게 된다. NLC는 서울 도심의 뛰어난 접근성을 바탕으로 임직원 리더십 교육뿐 아니라 글로벌 비즈니스 공간으로도 활용될 예정이다.
특히 이번 센터 건립에는 구 회장의 ‘미래 인재 육성’ 의지가 반영됐다. 구 회장은 앞서 “최고의 인재들이 최고의 환경에서 최고의 성과를 낼 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”며 인재 육성의 중요성을 꾸준히 강조해 왔다.
LG 관계자는 “남산리더십센터는 급변하는 경영 환경 속에서 임직원들이 새로운 전략적 시각을 함양하고 리더십을 강화하는 거점이 될 것”이라며 “이천 인화원과 유기적으로 운영해 그룹 미래를 이끌어갈 인재 육성 시너지를 극대화할 방침”이라고 말했다.
