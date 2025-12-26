“티니핑부터 프로야구·K팝까지”… 2026년 기념우표 16종 발행
인기 애니메이션 ‘프린세스 캐치! 티니핑’부터 한국프로야구(KBO) 구단, K팝 아티스트까지 다양한 소재가 담긴 2026년 기념우표가 발행된다.
과학기술정보통신부 우정사업본부는 2026년 기념우표 총 16종을 발행한다고 26일 밝혔다.
기념우표는 역사적으로 중요한 인물과 사건, 뜻깊은 일을 기념하거나 국가적인 사업의 홍보, 국민 정서 함양 등을 위해 발행한다. 발행 우표는 각계 전문가로 구성된 우표발행심의위원회의 심의를 거쳐 확정된다.
먼저 1월에는 귀엽고 친숙한 ‘아기 동물’ 이미지를 활용해 우표를 발행한다. 2월에는 올해에 이어 제주의 자연과 문화를 담은 ‘제주도 오름’ 시리즈를 발행한다.
5월에는 어린이날을 기념해 ‘프린세스 캐치! 티니핑’ 기념우표가 나온다. 6월에는 K팝 아티스트를 소재로 기념우표를 제작해 우표에 대한 관심을 높일 계획이다.
7월에는 KBO 리그 10개 구단의 이미지를 넣은 기념우표를 발행할 예정이다. 같은 달 한국 애니메이션의 출발점으로 평가받는 ‘로보트 태권브이’ 기념우표도 발행된다.
8월에는 백범 김구 선생 탄생 150주년을 맞아 ‘백범 김구’ 기념우표를 내놓는다. 10월에는 탄생 150돌을 기념한 ‘주시경’ 기념우표와 ‘훈맹정음(한글 점자) 반포 100주년’ 기념우표를 각각 발행한다.
곽병진 우정사업본부장 직무대리는 “우표는 단순 요금납부 증표의 의미를 넘어 우리나라의 소중한 문화를 나타낼 수 있는 수단”이라며 “앞으로도 기념우표를 통해 우리나라를 대표하는 문화를 알릴 수 있도록 적극 노력하겠다”고 말했다.
기념우표는 가까운 총괄 우체국을 방문하거나 인터넷 우체국 홈페이지에서 구매할 수 있다.
