고양창릉지구 공업지역 대폭 확대…15만5000㎡ 새 지정
고양시 공업지역 16만6000㎡→총 32만1182㎡로 확대
경기 고양시가 고양창릉 공공주택지구 내 기업이전단지 공업지역을 새로 지정하며 자족도시로 도약하기 위한 산업 기반을 확보했다.
고양시는 고양창릉 공공주택지구 지구계획 변경(4차) 승인에 따라 15만5182㎡ 규모의 공업지역이 새롭게 지정됐다고 26일 밝혔다. 이에 따라 시가 보유한 전체 공업지역 면적은 기존 16만6000㎡에서 약 93% 증가한 총 32만1182㎡로 확대됐다.
이번 공업지역 지정은 창릉지구 개발 과정에서 이전이 불가피한 공장과 기업들의 재정착을 지원하기 위해 마련됐다. 고양시는 그동안 수도권정비계획법에 따른 규제로 신규 공업지역 지정에 어려움을 겪어왔으나, 국토교통부와 한국토지주택공사(LH)와의 지속적인 협의를 통해 공공주택 특별법 특례를 적용받아 공업지역 확보를 이뤄냈다.
특히 이번 조치는 주거 중심 개발로 자족 기능 부족이 우려됐던 신도시에 산업과 일자리를 함께 배치함으로써, 생활과 경제 활동이 공존하는 도시 구조를 만드는 데 중요한 전환점이 될 것으로 평가된다. 기업 이전을 넘어 지역 산업 생태계를 유지·강화하는 기반이 마련됐다는 점에서도 의미가 크다.
시는 앞으로 창릉지구를 중심으로 산업 지원 인프라를 단계적으로 구축하고, 이전 기업의 안정적인 정착을 지원하는 한편 지역경제 활성화와 지속가능한 도시 성장을 위한 정책을 이어갈 계획이다.
시 관계자는 “창릉지구가 주거와 산업, 일자리가 조화를 이루는 자족도시로 완성되기 위해서는 기업이 안정적으로 뿌리내릴 공간이 필수적”이라며 “이번 공업지역 지정이 지역 산업 경쟁력을 높이고 균형 있는 도시 발전을 이끄는 계기가 될 것”이라고 말했다.
