자영업자 카드매출 누락 예방 ‘도움페이’ 론칭
카드 결제 후 입금 누락 문제를 구조적으로 줄이려는 시도가 자영업자 정산 시장에서 본격화되고 있다.
자영업자들 사이에서 “카드 결제는 됐는데 입금이 안 됐다”는 말은 더 이상 낯설지 않다. 카드 매출이 발생했음에도 실제 계좌로 들어온 금액이 맞지 않는 사례가 반복되면서, 단순 실수가 아닌 카드 정산 구조 자체의 문제라는 인식이 확산되고 있다.
현행 카드 정산 시스템은 카드사마다 입금일과 입금 시간이 제각각이다. 어떤 카드사는 결제 후 2영업일 오전에, 또 다른 카드사는 3영업일 오후에 입금하는 식이다. 주말이나 공휴일이 끼면 체감 입금 시점은 더 늦어진다. 이 때문에 자영업자가 매일 카드사별 매출과 입금 내역을 일일이 대조하지 않는 이상, 특정 매출이 누락됐는지 즉시 파악하기는 쉽지 않다.
이 과정에서 다양한 미입금 원인이 발생한다. 승인 후 취소 처리, 중복 결제에 따른 미매입, 직원에 의한 승인 취소, 카드사 전산 오류 등이 대표적이다. 문제는 대부분의 누락이 사후에 발견된다는 점이다. 시간이 지나 확인할수록 거래 증빙과 소명 절차가 복잡해지고, 소액 매출의 경우 그냥 넘어가는 사례도 적지 않다. 누적된 손실 규모는 체감보다 클 수 있다는 지적이 나오는 이유다.
자영업자에게 또 다른 부담은 ‘확인 비용’이다. 매출 누락 여부를 확인하기 위해 카드사, PG사, 정산 대행사에 각각 문의해야 하고, 그 사이 입금 지연으로 인한 자금 운용 차질은 고스란히 사업자의 몫이 된다. 빠른 입금보다도 정확한 정산 구조가 더 중요하다는 목소리가 커지는 배경이다.
최근에는 카드 승인과 동시에 정산이 이뤄지는 구조가 대안으로 주목받고 있다. 승인 후 일정 기간을 기다리는 방식이 아니라, 결제와 입금을 동시에 처리함으로써 카드사별 입금 시점 차이 자체를 없애는 방식이다. 이 경우 ‘나중에 들어올 매출’이라는 개념이 사라지면서 누락 가능성도 구조적으로 줄어든다.
정산 서비스와 대출의 구분 역시 중요한 쟁점이다. 일부 즉시 정산 서비스가 대출 형태로 설계되면서 신용조회나 기대출 반영에 대한 부담이 제기돼 왔다. 이에 따라 최근에는 신용조회 없이, 대출로 인식되지 않는 정산 방식에 대한 관심도 함께 높아지고 있다.
핀브릿지 홀딩스가 내년 1월 정식 출시를 예고한 ‘도움페이’도 이러한 흐름 속에서 등장한 사례다. 카드 결제 후 수 분 내 입금이 완료되는 구조를 통해 카드사별 정산 지연과 매출 누락 가능성을 최소화하는 것을 목표로 한다. 회사 측은 이를 단순한 속도 경쟁이 아니라 정산 구조 자체를 바꾸는 접근이라고 설명한다.
업계에서는 카드 결제가 일상화된 만큼, 정산 구조 역시 산업 인프라 차원에서 재검토할 시점이라는 평가가 나온다. 한 업계 관계자는 “자영업자에게 중요한 것은 빠른 입금이 아니라 매출이 빠지지 않고 정확히 들어오는 구조”라며 “카드 정산 시스템을 둘러싼 구조적 문제에 대한 논의가 본격화되고 있다”고 말했다.
