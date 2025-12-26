법원 “신호수 미배치로 발생한 교통사고, 건설사 배상 책임”
교통신호수를 배치하지 않아 사망사고를 일으킨 건설사가 발주기관이 지급한 배상금까지 부담해야 한다는 법원 판결이 나왔다.
광주지법 민사8단독 김정철 부장판사는 한국농어촌공사가 A건설사를 상대로 제기한 4339만원대 구상금 청구 소송에서 원고 승소 판결을 내렸다고 26일 밝혔다.
지난 2018년 4월 2일 경남 고성군 하천 정비 토목공사 현장에서 자전거 운전자가 시내버스에 치여 숨지는 사고가 발생했다.
당시 자전거 운전자는 공사로 인해 정차한 차량을 피하는 과정에서 사고를 당했다. 현장에는 교통신호수가 배치되지 않았다.
농어촌공사는 유가족이 제기한 민사 소송에서 패소해 4399만원을 배상했고, 이후 공사를 수급한 A업체의 과실로 발생한 사고라며 구상금을 청구했다.
A업체는 농어촌공사에도 지휘·감독 책임이 있다며 과실 비율을 40% 수준으로 낮춰야 한다고 주장했으나, 법원은 이를 받아들이지 않았다.
재판부는 “수신호 요원 배치 책임은 피고가 온전히 통제하는 통상적 업무에 해당하므로 전적으로 수급인인 피고에게 있다”고 판시했다.
