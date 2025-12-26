‘한라산 남성대 대피소’ 등 2건, 국가산림문화자산 지정
산림청이 ‘한라산 남성대 대피소’와 ‘익산 함라산 야생차 군락지’를 2025년 국가산림문화자산으로 새롭게 지정했다고 26일 밝혔다.
국가산림문화자산은 산림의 역사·문화·생태적 가치가 뛰어나고 지역의 정체성을 잘 보여주는 산림자산을 대상으로 선정한다.
한라산 남성대 대피소는 산악 안전과 이용의 역사를 간직한 공간, 익산 함라산 야생차 군락지는 자생 차 문화의 흔적을 보여주는 희귀한 산림유산이라는 평가를 각각 받았다.
보존 가치 변화가 확인된 ‘울진 소광리 대왕소나무’는 자연적 요인 등으로 지정 목적이 소멸된 것으로 평가돼 이번에 국가산림문화자산 지정이 해제됐다.
송준호 산림청 산림복지국장은 “앞으로도 보존 가치가 높은 산림유산은 적극 발굴하고, 체계적인 관리를 통해 제도의 신뢰성을 높이겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
