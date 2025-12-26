시사 전체기사

‘한라산 남성대 대피소’ 등 2건, 국가산림문화자산 지정

입력:2025-12-26 13:42
공유하기
글자 크기 조정
한라산 남성대 대피소. 산림청 제공

산림청이 ‘한라산 남성대 대피소’와 ‘익산 함라산 야생차 군락지’를 2025년 국가산림문화자산으로 새롭게 지정했다고 26일 밝혔다.

국가산림문화자산은 산림의 역사·문화·생태적 가치가 뛰어나고 지역의 정체성을 잘 보여주는 산림자산을 대상으로 선정한다.

한라산 남성대 대피소는 산악 안전과 이용의 역사를 간직한 공간, 익산 함라산 야생차 군락지는 자생 차 문화의 흔적을 보여주는 희귀한 산림유산이라는 평가를 각각 받았다.

익산 함라산 야생차 군락지. 산림청 제공

보존 가치 변화가 확인된 ‘울진 소광리 대왕소나무’는 자연적 요인 등으로 지정 목적이 소멸된 것으로 평가돼 이번에 국가산림문화자산 지정이 해제됐다.

송준호 산림청 산림복지국장은 “앞으로도 보존 가치가 높은 산림유산은 적극 발굴하고, 체계적인 관리를 통해 제도의 신뢰성을 높이겠다”고 말했다.

대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[속보] 특검, 윤석열 ‘체포방해 등’ 혐의 총 징역 10년 구형…“법질서 훼손”
‘마약 혐의’ 황하나, 영장심사 출석…취재진 질문엔 묵묵부답
K팝 전문가 김영대 대중음악평론가 영면
“재테크, 뭘 안 해야 하는데 자꾸 해서 문제… 유튜브도 끊어라”
159억 로비 먹혔나… 미국 뒤에 숨는 ‘쿠팡식 위기관리’
삼성전자, 신고가 경신… 노무라證 “16만원까지 간다”
“오빠 나는 연인 사이에…” 충북도 공문에 ‘사적 대화’ 황당 실수
올해 카톡 선물하기 2억개… 인기 1위는 스타벅스 상품권
국민일보 신문구독