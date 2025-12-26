대전시민이 꼽은 올해 최고 뉴스는 ‘대전0시축제 2년 연속 200만명’

대전시는 26일 ‘2025년을 빛낸 대전시정 10대 뉴스’ 투표 결과를 발표했다. 투표는

도시철도 2호선은 1996년 기본계획 승인 이후 지난해 12월 28년 만에 공사를 시작했으며, 올해 본선 14개 전 공구의 착공까지 완료됐다.

3위는 2546표를 얻은 ‘도심 속 시민 힐링공간, 갑천생태호수공원 개장’이,

5위는 ‘대전 상장기업 67개, 시가총액 87조 원 달성’이, 6위는 ‘꿈돌이 라면, 꿈돌이 호두과자 연이은 인기 행진’이 각각 차지했다.

이밖에 ‘충청권 광역급행철도(CTX) 민자적격성 조사 통과’가 7위, ‘유성복합터미널 신축공사 준공’이 8위, ‘4년 연속 수상, 2025 전국 지자체 일자리대상 최우수상’이 9위, ‘동대전도서관 개관, 한밭도서관 그린리모델링’이 10위에 올랐다.