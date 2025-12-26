대전시민이 꼽은 올해 최고 뉴스는 ‘대전0시축제 2년 연속 200만명’
대전 시민들은 ‘대전 0시 축제 2년 연속 방문객 200만명 돌파’를 2025년 최고의 시정 뉴스로 꼽았다.
대전시는 26일 ‘2025년을 빛낸 대전시정 10대 뉴스’ 투표 결과를 발표했다. 투표는 지난 8~17일 진행됐으며 총 9441명이 참여했다.
1위에 선정된 뉴스는 2935표를 얻은 ‘대전 0시 축제 2년 연속 방문객 200만 명 돌파’였다.
지난 8월 중앙로 일대에서 9일간 열린 대전 0시 축제는 지난해 200만명에 이어 올해 216만명이 방문하며 대한민국 대표 여름 축제로 자리잡았다.
2위는 2880표를 얻은‘도시철도 2호선 건설사업 전 구간 착공’이 차지했다. 도시철도 2호선은 1996년 기본계획 승인 이후 지난해 12월 28년 만에 공사를 시작했으며, 올해 본선 14개 전 공구의 착공까지 완료됐다.
3위는 2546표를 얻은 ‘도심 속 시민 힐링공간, 갑천생태호수공원 개장’이, 4위는 2456표를 얻은 ‘대전 한화생명 볼파크 본격 개장’이 선정됐다.
5위는 ‘대전 상장기업 67개, 시가총액 87조 원 달성’이, 6위는 ‘꿈돌이 라면, 꿈돌이 호두과자 연이은 인기 행진’이 각각 차지했다.
이밖에 ‘충청권 광역급행철도(CTX) 민자적격성 조사 통과’가 7위, ‘유성복합터미널 신축공사 준공’이 8위, ‘4년 연속 수상, 2025 전국 지자체 일자리대상 최우수상’이 9위, ‘동대전도서관 개관, 한밭도서관 그린리모델링’이 10위에 올랐다.
대전시 관계자는 “각종 숙원사업을 풀어낸 2025년은 시민과의 약속이 현실로 완성된 의미 있는 한 해였다”며 “남은 역점사업에 박차를 가해 일류경제도시 대전을 완성하겠다”고 말했다.
