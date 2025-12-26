시사 전체기사

경주시, 동궁원 인근 36홀 파크골프장 조성 추진

입력:2025-12-26 12:50
공유하기
글자 크기 조정
최근 고령층을 중심으로 파크골프 수요가 늘고 있다. 국민일보 DB

경북 경주시는 북군동 파크골프장 조성 사업을 중심으로 생활체육 기반을 단계적으로 확대할 계획이라고 26일 밝혔다.

북군동 파크골프장은 40억원을 들여 동궁원 인근 경주시 보문동 일원에 36홀 규모(약4만 4000㎡)로 조성할 계획이다. 완공되면 시내권 파크골프장은 총 90홀 규모로 확대된다.

시는 사업 추진을 위해 내년 1월부터 ‘경주시 파크골프장 기본구상 및 타당성 조사 용역’을 추진한다.

용역은 부지 적합성 검토와 법적·환경적 검토, 사업비 산정 등이 포함된다. 용역 결과를 토대로 같은 해 10월 실시설계용역에 들어간다.

이어 하천점용과 환경·재해 영향 등 관련 기관 협의를 거쳐 공사에 착수할 계획이다.

시는 기존 서천둔치 36홀과 알천 18홀에 더해 읍·면 지역에도 파크골프장을 확충할 방침이다.

현재 건천 천포와 외동 입실, 안강 갑산에는 9홀 규모 파크골프장이 운영 중이다.

내남면 파크골프장은 내년 하반기 개장을 목표로 공사가 진행 중이고, 강동면 파크골프장은 2027년 말 준공 후 순차 개장할 예정이다.

주낙영 경주시장은 “북군동 파크골프장은 경주시 파크골프 인프라의 핵심 거점이 될 것”이라며 “체계적인 사업 추진을 통해 시민들이 쾌적한 환경에서 생활체육을 즐길 수 있도록 하겠다”고 말했다.

경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[속보] 특검, 윤석열 ‘체포방해 등’ 혐의 총 징역 10년 구형…“법질서 훼손”
‘마약 혐의’ 황하나, 영장심사 출석…취재진 질문엔 묵묵부답
K팝 전문가 김영대 대중음악평론가 영면
“재테크, 뭘 안 해야 하는데 자꾸 해서 문제… 유튜브도 끊어라”
159억 로비 먹혔나… 미국 뒤에 숨는 ‘쿠팡식 위기관리’
삼성전자, 신고가 경신… 노무라證 “16만원까지 간다”
“오빠 나는 연인 사이에…” 충북도 공문에 ‘사적 대화’ 황당 실수
올해 카톡 선물하기 2억개… 인기 1위는 스타벅스 상품권
국민일보 신문구독