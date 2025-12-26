경주시, 동궁원 인근 36홀 파크골프장 조성 추진

최근 고령층을 중심으로 파크골프 수요가 늘고 있다. 국민일보 DB

읍·면 지역에도 파크골프장을 확충할 방침이다.

현재 건천 천포와 외동 입실, 안강 갑산에는 9홀 규모 파크골프장이 운영 중이다.

내남면 파크골프장은 내년 하반기 개장을 목표로 공사가 진행 중이고, 강동면 파크골프장은 2027년 말 준공 후 순차 개장할 예정이다.

주낙영 경주시장은 “북군동 파크골프장은 경주시 파크골프 인프라의 핵심 거점이 될 것”이라며 “체계적인 사업 추진을 통해 시민들이 쾌적한 환경에서 생활체육을 즐길 수 있도록 하겠다”고 말했다.