경주시, 동궁원 인근 36홀 파크골프장 조성 추진
경북 경주시는 북군동 파크골프장 조성 사업을 중심으로 생활체육 기반을 단계적으로 확대할 계획이라고 26일 밝혔다.
북군동 파크골프장은 40억원을 들여 동궁원 인근 경주시 보문동 일원에 36홀 규모(약4만 4000㎡)로 조성할 계획이다. 완공되면 시내권 파크골프장은 총 90홀 규모로 확대된다.
시는 사업 추진을 위해 내년 1월부터 ‘경주시 파크골프장 기본구상 및 타당성 조사 용역’을 추진한다.
용역은 부지 적합성 검토와 법적·환경적 검토, 사업비 산정 등이 포함된다. 용역 결과를 토대로 같은 해 10월 실시설계용역에 들어간다.
이어 하천점용과 환경·재해 영향 등 관련 기관 협의를 거쳐 공사에 착수할 계획이다.
시는 기존 서천둔치 36홀과 알천 18홀에 더해 읍·면 지역에도 파크골프장을 확충할 방침이다.
현재 건천 천포와 외동 입실, 안강 갑산에는 9홀 규모 파크골프장이 운영 중이다.
내남면 파크골프장은 내년 하반기 개장을 목표로 공사가 진행 중이고, 강동면 파크골프장은 2027년 말 준공 후 순차 개장할 예정이다.
주낙영 경주시장은 “북군동 파크골프장은 경주시 파크골프 인프라의 핵심 거점이 될 것”이라며 “체계적인 사업 추진을 통해 시민들이 쾌적한 환경에서 생활체육을 즐길 수 있도록 하겠다”고 말했다.
